Ella Endlich und VoxxClub: Letzter Fernsehgarten on Tour mit tollen Gästen

In Erfurt hat Andrea Kiewel die letzte „Fernsehgarten“-Folge vor der Winterpause moderiert. Für die letzte Sendung wurde eine beeindruckende Gästeliste zusammengestellt. (Fotomontage) © IMAGO/Eibner & IMAGO/STAR-MEDIA & IMAGO/HOFER

In Erfurt hat Andrea Kiewel die letzte „Fernsehgarten“-Folge vor der Winterpause moderiert. Für die letzte Sendung wurde eine beeindruckende Gästeliste zusammengestellt.

Wenn Andrea Kiewel in einen kuscheligen Mantel gehüllt moderiert, stecken wir mitten im Herbst. Das bedeutet leider auch, dass die Fernsehgarten-Saison endgültig ihrem Ende zugeht. Am Sonntag, dem 16. Oktober, wird im ZDF mit dem letzten Teil von „Fernsehgarten on Tour“ die Winterpause eingeläutet. Die nächste Live-Sendung aus Mainz wird es dann erst wieder im Mai 2023 geben.

Als besonderes Highlight der in Erfurt aufgezeichneten Sendung wird der Act von Ella Endlich erwartet. Neben der Darbietung der Thüringer Schlagersängerin kann sich das Publikum Auftritte von BRENNER & Maschine, Voxxclub, Laffontien Brothers, Loimusic, Goldmeister, Lord of the Dance, Versengold, Jetzt kommt Fargo und Keimzeit freuen.

Nicht nur für musikalische Unterhaltung ist gesorgt

Natürlich wird es wie immer nicht nur musikalische Leckerbissen, sondern auch kulinarische Unterhaltung geben. Dieses Mal ist neben Armin Roßmeier auch Cynthia Barcomi zu Gast, die mit Sicherheit wieder eine süße Versuchung der Extraklasse vorstellen wird. Die Cafébesitzerin, Unternehmerin, Autorin und passionierte Bäckerin aus Berlin ist bereits seit 2018 immer mal wieder im Fernsehgarten geladen und verzaubert das Publikum mit fabelhaften Klassikern wie Schwarzwälder Kirschtorte.

Von Detlef D. Soost wird es zudem einen sportlichen Beitrag geben, Astrid Rudolph bringt wieder Tipps rund ums Styling mit, und die Gedächtnissportlerin und Sachbuchautorin Christiane Stenger erzählt den Zuschauern, wie sie ihr Gehirn trainieren können.