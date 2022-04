Elon Musk in Berliner Fetisch-Club „KitKat“: Acht-Gänge-Menü und 40 Gäste

Teilen

Elon Musk soll am Wochenende in der Club-Szene Berlins richtig Gas gegeben haben © IMAGO / Political-Moments & dpa / Henning Kaiser

Elon Musk hat am vergangenen Wochenende (2. April) die Berliner Club-Szene unsicher gemacht. Mit seiner Entourage besuchte er unter anderem den Berliner Club „KitKat“.

Berlin – Wer die Nacht zum Tag machen will, ist in der deutschen Hauptstadt genau richtig. Nachdem er vor einigen Tagen die neue Gigafactory Berlin-Brandenburg eröffnete, wollte Tesla-Chef Elon Musk (50) offenbar selbst richtig Gas geben. Wie unter anderem BILD berichtet, verbrachte der Unternehmer den Freitagabend (1. April) deshalb mit Freunden im Berliner Fetisch-Club „KitKat“.

Der etablierte Nachtclub ist für seinen sexy Dresscode sowie für besonders freizügige und ausschweifende Partys bekannt. Fotos und Videoaufnahmen sind im „KitKat“ strengstens verboten, doch in den sozialen Netzwerken machte die Neuigkeit über Musks Besuch schnell die Runde.

Doch nach einer durchtanzten Nacht, war für Elon und seine Entourage noch lange nicht Schluss. Am Samstag (2. April) feierte der Multimilliardär zunächst bei einem luxuriösen Acht-Gänge-Menü mit 40 Gästen den Geburtstag eines Freundes. Danach war offenbar ein Besuch im berüchtigten „Berghain“ geplant, einem der renommiertesten Techno-Clubs der Welt. Das „Berghain“ ist für seine besonders strenge Türpolitik bekannt, an der sogar schon Britney Spears (40) gescheitert sein soll.

Rätsel um Elon Musks Tweet zum „Berghain“

Fakt ist, dass auch Elon Musk am vergangenen Samstag nicht im „Berghain“ landete. Auf Twitter behauptete der SpaceX-Gründer in einem Post, dass er sich aufgrund des übergroßen „Peace“-Schriftzugs an der Fassade des Clubs dazu entschlossen habe, nicht im „Berghain“ zu feiern. Er schrieb: „Frieden. Frieden? Ich hasse dieses Wort. Diejenigen, denen Frieden wichtig ist (mich ehrgeizig eingeschlossen), müssen es nicht hören. Und diejenigen, denen der Frieden nicht wichtig ist? Naja…“

Auf Social Media spekuliert seitdem nicht nur die Berliner Clubszene über Musks Tweet. Viele User gehen davon aus, dass der gebürtige Südafrikaner an der härtesten Tür Deutschlands abgewiesen wurde und es jetzt so aussehen lassen will, als ob er selbst den Besuch verweigerte. Am Ende kam Musk allerdings doch noch zu seinem Recht: Im Techno-Laden „Sisyphos“ konnte er den Rest des Wochenendes durchfeiern.