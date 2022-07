Eloy de Jong kündigt drittes Schlageralbum „Lass das Leben Musik sein“ für September an

Neues Album auf dem Weg!

+ © Guenter Hofer/SchwabenPress via www.imago-images.de Eloy De Jong hat ein neues Album angekündigt © Guenter Hofer/SchwabenPress via www.imago-images.de

Eloy de Jong kündigt jetzt sein drittes Schlageralbum an. Auf Instagram deutet er bereits die ersten Live-Auftritte zum neuen Album an.

Utrecht- Nachdem sich Eloy de Jong (49) gut von seiner Augen-OP erholt hat, überrascht er jetzt seine Fans. Ab September soll sein drittes Schlageralbum erscheinen. Es wird den Namen „Lass das Leben Musik sein“ tragen. Damit bleibt er seinem Zweijahresrhythmus treu, den er die letzten Jahre zu pflegen scheint. Genau vor zwei Jahren kam nämlich sein zweites Album mit dem Namen „Auf das Leben! Fertig! Los!“ auf den Markt und genau zwei Jahre davor, erschien sein Debutalbum „Kopf aus - Herz an“.

Sein erstes Album beinhaltete unter anderem den Hit „ Egal, was andere sagen“. Das dritte Album wird am 16. September 2022 erscheinen und auch diesmal wird es für die Fans eine Fanbox zu kaufen geben. Auf Instagram überrascht er jetzt seine Fans, die als Gewinner seiner letzten Fanbox-Aktion eine Reise auf einem Boot inklusive Live-Konzert und Essen gewonnen hatten. Der Schlagerstar schreibt: „Wegen der Pandemie mussten wir das Event in meiner Heimatstadt Utrecht leider immer wieder verschieben. Ich freue mich deshalb umso mehr, dass der Termin für das langersehnte Event in meiner Heimatstadt Utrecht nun für Samstag, 3. September 2022 angesetzt ist.“ Ob es da wohl auch eine Geschmacksprobe von seinem neuen Album für die Fans geben wird?

Eloy de Jong kündigt neues Album und Live-Auftritte an

Die Fans, die keine Tickets für die Show in Utrecht ergattern konnten, dürfen weiterhin darauf hoffen den Musiker live mit zu erleben. Eloy verrät nämlich auch unter seinem neuen Instagram-Post: „Für diejenigen, die letztes Mal kein Glück hatten: Nicht traurig sein, denn ich habe mir auch für mein neues Album wieder etwas ganz Besonderes überlegt. Das werde ich euch ganz bald erzählen. Also seid gespannt!“