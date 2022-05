„Du bist nicht willkommen in Chemnitz“: Eloy de Jong im Netz noch immer regelmäßig angefeindet

Berühmt sein hat auch seine Schattenseiten © IMAGO/Matthias Baran

Der Künstler Eloy de Jong ist als Schlagersänger bekannt. Doch seine Berühmtheit hat auch Schattenseiten und er wird angefeindet.

Für Eloy de Jong (49) ist das Star-Leben nicht immer leicht. Der Künstler hatte seinen großen Durchbruch mit der Boyband „Caught in the Act“ und ist nun als Schlagerstar bekannt. Doch für den Niederländer hat seine Berühmtheit nicht nur gute Seiten – Dies beschrieb er bereits in seiner Biografie „Egal was andere sagen“. So bekommt er Hassnachrichten und wird angefeindet.

Der 49-Jährige wird unter anderem aufgrund seiner Homosexualität angefeindet und beleidigt. Dies sei ihm erst kürzlich wieder passiert, erzählt Eloy de Jong laut schlager.de: „Ich bekomme manchmal so Nachrichten wie ‚Du bist nicht willkommen in Chemnitz‘. Sind manche Leute heute noch so dumm, dass die das sagen? Und wenn so ein Typ dann auch noch ein Kind bekommt oder sowas, das ist schlimm.“ Der Sänger ist entsetzt von solchen Aussagen und der Intoleranz mancher Menschen.

Die Hassnachrichten versucht er nicht so nahe an sich heranzulassen

Doch der Künstler versucht sich auf die positiven Seiten seines Lebens zu konzentrieren. Denn nicht nur musikalisch läuft es bei dem Niederländer sehr gut, sondern auch privat. Seit ganzen 15 Jahren ist er mit seinem Partner Ibo zusammen - Die beiden haben eine Tochter namens Indy. Der Sänger gilt aufgrund seiner offenen und authentischen Art vor allem in der LGBTQ-Szene als großes Vorbild.