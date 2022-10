Elton John und Prinz Harry erheben Klage gegen Medienriesen

Prinz Harry, Sänger Elton John und andere britische Prominente haben Klage gegen den Verlag der „Mail on Sunday“ und „Daily Mail“ eingereicht.

London – Zu einer Art Star-Sammelklage haben sich prominente Persönlichkeiten, darunter Prinz Harry (38), Popstar Sir Elton John (75), sein Lebensgefährte David Furnish (59) und die Schauspielerinnen Elizabeth Hurley (57) und Sadie Frost (57) zusammengetan. Ihnen gemein ist die Vermutung, gehackt worden zu sein. Sie seien auf die Verletzung ihrer Privatsphäre aufmerksam geworden, teilte die Anwaltskanzlei Hamlins im Namen des Herzogs von Sussex und des britischen Sängers in einer Erklärung mit.

Die rechtlichen Schritte richten sich gegen den Zeitungsverlag „Associated Newspapers“, der Herausgeber der „Daily Mail“ und „Mail on Sunday“ ist. Es lägen „überwältigende und äußerst verstörende Beweise vor, dass sie [die Kläger] Opfer einer fruchtbaren kriminellen Aktivität und schwerer Verletzungen der Privatsphäre wurden“, berichtet die Nachrichtenagentur PA. Die Kanzlei spricht von Privatdetektiven, die im Auftrag des Verlags tätig gewesen seien, von Lauschangriffen in Autos und Privatwohnungen. Auch gesundheitliche und finanzielle Daten seien illegal erworben worden, Polizisten bezahlt worden sein.

Prinz Harry, Elton John, dessen Lebensgefährte David Furnish und andere Stars erheben gemeinsam Klage gegen den Verlag Associated Newspapers, zu dem „Dailymail“ und „Mail on Sunday“ gehören (Fotomontage).

Der beklagte Verlag, „Associated Newspapers Limited“ (ANL) wehrte sich vehement und wies die „grotesken Vorwürfe“ als einen geplanten und inszenierten Versuch, die „Mail-Titel“ in den Abhörskandal hineinzuziehen, mit. Vermutlich wären bis zu 30 Jahre alte Artikel betroffen.

Zusammenhang zum Medienskandal um Rupert Murdochs „News of the World“ nicht ausgeschlossen

Die britische Boulevard-Zeitung „News of the World“ ließ über mehrere Jahre Handys von Prominenten und einfachen Bürgern abhören, um in den Besitz exklusiver Informationen zu gelangen. Medienmogul Rupert Murdoch zog die Konsequenzen und stellte das Blatt im Jahr 2011 ein. Doch der Skandal zog weite Kreise, der die britische Medienlandschaft erschütterte. Die ANL waren ein konkurrierendes Unternehmen des Murdoch-Konzerns.