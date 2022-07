Emilija Wellrock veröffentlicht mit „Sommer in mein Herz“ ihre erste Single überhaupt

Neue Feelgood-Single

+ © IMAGO / Horst Galuschka Sängerin Emilija Wellrock bringt nun endlich eigene Musik auf den Markt © IMAGO / Horst Galuschka

Sängerin Emilija Wellrock bringt ihre erste Single heraus. Die vielfältig talentierte 28-Jährige singt von dem Gefühl der Verliebtheit.

Emilija Wellrock (28) hat bereits einige Fans – und das, obwohl die Sängerin noch keine Lieder veröffentlicht hat. Die 28-Jährige hat sich letztes Jahr bei einem Duett zusammen mit Vincent Gross in die Herzen der Fans gesungen. Die Sängerin ist es wahres Multitalent, so ist sie zudem als Tänzerin und auch Schauspielerin tätig. Nun veröffentlicht sie die lang erwartete erste Single.

Am 8. Juli hat Emilija Wellrock ihre erste Single namens „Sommer in meinem Herz“ herausgebracht. Die Veröffentlichung machte die 28-Jährige auf Instagram bekannt. Dabei postete sie das Singlecover, auf dem sie in einem Pool liegt und verträumt in die Kamera schaut. Unter das Bild schreibt die Sängerin: „Danke an Jeden, der für mich da ist und mich unterstützt. Ihr seid die Besten! Ohne Euch wäre das nicht möglich gewesen! Diesen Freitag wird der Song online gestellt! Juhu!!!!“

Solosingle „Sommer in meinem Herz“ für echte Feelgood-Momente

In ihrer Single geht es um die Leichtigkeit der Liebe und um schöne Sommernächte. Die Sängerin überzeugt durch ihre besondere Stimme und die Feelgood-Stimmung. Doch neben den fröhlichen Klängen hat ihr öffentliches Auftreten auch einen aktuellen Hintergrund. Die Sängerin hat ukrainische Wurzeln und kam im Alter von acht Jahren nach Deutschland. Sie positioniert sich gegen den Krieg und zeigt dadurch auch immer wieder ihre ernste Seite.