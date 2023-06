Emily von „Hochzeit auf den ersten Blick“ verrät Geschlecht ihres Babys

Für HadeB-Teilnehmerin Emily hat es mit ihrem Show-Ehemann Robert nicht geklappt. Inzwischen ist sie aber fest vergeben und freut sich mit ihrem Partner auf Nachwuchs. (Fotomontage) © Instagram/lbe.emily

Nur wenige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sat.1-Kuppel-Sendung haben das große Glück, über die Show auch wirklich die große Liebe zu finden. Das „Hochzeit auf den ersten Blick“-Traumpaar Jaqueline und Peter Jackel dürfte da eine große Ausnahme sein, denn bei beiden funkte es sofort, sie blieben verheiratet und sind mittlerweile zusammengezogen.

So geradlinig verlief der Weg von HadeB-Kandidatin Emily nicht. Sie wurde 2020 in der Sendung mit dem 11 Jahre älteren Robert verkuppelt, die beiden gaben sich zunächst das Ja-Wort. Leider hielt die anfängliche Romantik zwischen den beiden nicht an, sodass sie sich zum Ende der Staffel trennten und als Singles aus der Sendung gingen.

Seit eineinhalb Jahren in einer glücklichen Beziehung

Doch Emily fand anderswo ihr Glück, denn schon bald nach dem Dreh lernte sie ihren Schatz kennen. Das Paar ist nun schon seit eineinhalb Jahren in einer glücklichen Beziehung. Auf ihrem Instagram-Kanal hat Emily außerdem mit einem Ultraschall-Foto angekündigt, dass sie und ihr Partner ein Kind erwarten.

Das Geschlecht des Babys verriet die Brandenburgerin ebenfalls via Instagram. Dort teilte sie eine Foto-Serie des Gender-Reveals. Während das erste Bild der Serie in Schwarz-Weiß gehalten war, verrieten die nachfolgenden Farb-Schnappschüsse: Aus der Konfettikanone flatterten blaue Schnipsel! Demnach werden Emily und ihr Mann also bald einen kleinen Sohn begrüßen dürfen.