Ein Jahr nach Liebes-Aus mit Stefan Mross: Anna-Carina Woitschack teilt emotionale Worte

Von: Melanie Habeck

Teilen

Bis zu ihrer Trennung im November 2022 galten Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack als Traumpaar der Schlagerszene. Jetzt lässt die Sängerin die turbulente Zeit nach dem Ehe-Aus Revue passieren.

Berlin – Nachdem Stefan Mross (47) und Anna-Carina Woitschack (30) ihr Liebesglück öffentlich zelebriert hatten, sorgte auch die Meldung über ihr Ehe-Aus am 11. November 2022 für zahlreiche Schlagzeilen. Sowohl der „Immer wieder sonntags“-Moderator als auch die Schlagersängerin haben mittlerweile neue Partner an ihrer Seite, doch die Trennung des Ex-Paares wird nach wie vor heiß diskutiert. Daher ging das vergangene Jahr auch nicht spurlos an der Musikerin vorbei, wie sie nun offen im Netz verrät.

„Gar nicht so leicht“: Anna-Carina Woitschack berichtet über Trennung von Stefan Mross

Erst kürzlich zeigte sich Anna-Carina Woitschack schockiert über die Gerüchteküche, die auch ein Jahr nach ihrer Trennung von Stefan Mross immer noch die Schlagzeilen dominiert. Mit dem Wirbel um das Ende ihrer Ehe ging eine harte Zeit einher, wie das Schlagersternchen jetzt auf Instagram verrät. „Heute vor ziemlich genau einem Jahr stand ich vor vielen persönlichen Herausforderungen. Rückblickend betrachtet, war es eine sehr wichtige Zeit in meinem Leben“, teilt die 30-Jährige ihre Gedanken mit ihren Followern. „Dem Zauber des Neubeginns zu vertrauen und das „Alte“ hinter sich zu lassen, ist oft gar nicht so leicht“, gibt sie offen zu.

TV-Hochzeit, Luxus-Camper, Ehe-Aus: Die Beziehung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Bildern Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren.

Anna-Carina Woitschack erläutert auch, was ihr in dieser Zeit geholfen hat. „Meine Familie, Freunde und die Liebe zum Leben und zur Musik haben mir damals sehr viel Kraft gegeben, meinen Weg zu gehen“, erinnert sich die Blondine. Das damalige Wechselbad der Gefühle habe aber auch etwas Positives geschaffen. „Genau aus diesen Emotionen heraus, ist der Song ‚Tag 1‘ entstanden, der mir mega viel bedeutet“, berichtet die Musikerin.

Nach Beziehung mit Stefan Mross: Anna-Carina Woitschack will Liebesleben privat halten

In einem Interview erklärte Anna-Carina Woitschack bereits vor Kurzem, dass sie aus der Zeit mit Stefan Mross allerhand gelernt habe. In Zukunft wolle sie ihr Privatleben deutlich mehr vor der Öffentlichkeit schützen. Zwar könnten sich Fans nach wie vor über das ein oder andere Pärchen-Selfie freuen, doch alles in allem möchte die 30-Jährige weniger Details über ihre Beziehung preisgeben.

Vor einem Jahr trennten sich Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross. Auf Instagram teilt die Schlagersängerin jetzt persönliche Worte über die letzten Monate. © IMAGO / HMB-Media & IMAGO / HOFER

In wenigen Wochen steht ein ganz besonderer Termin für die Schlagersängerin an: Ende November werden Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross erstmals wieder zusammen vor der TV-Kamera stehen. Verwendete Quellen: Instagram/anna.carina.woitschack