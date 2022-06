Emotionales Tourende beim Schlagerfest.XXL: Oli P. mit Tränen in Wien

Teilen

Nach dem Abschluss der „Schlagerfest.XXL“-Tour in der Wiener Stadthalle zeigt sich Oli P. von seinen Emotionen überwältigt. (Fotomontage) © Instagram/Oli P.

Nach dem Abschluss der „Schlagerfest.XXL“-Tour in der Wiener Stadthalle zeigt sich Oli P. von seinen Emotionen überwältigt.

Seit Ende April tourte Florian Silbereisen (40) im Rahmen des „Schlagerfest.XXL“ durch Deutschland. Dabei begleitete ihn eine Reihe von prominenten Gästen wie Ross Antony (47), Thomas Anders (59), Ramon Roselly (28) und Oli P. (43). Letzterer meldet sich nun mit einer emotionalen Botschaft bei seinen Instagram-Followern. Der „Flugzeuge im Bauch“-Sänger teilte ein Selfie, das ihn mit Tränen in den Augen und sichtlich mitgenommen zeigt. Der Grund dafür: Das Schlagerspektakel ist am vergangenen Samstag (28. Mai) zu Ende gegangen. In der Wiener Stadthalle versammelten sich die Schlagerstars ein letztes Mal zusammen auf der Bühne und feierten den glorreichen Abschluss der Konzertreihe.

Ein Monat voller unvergesslicher Momente und Auftritte liegt also hinter Oli P. – kein Wunder, dass er derart von seinen Emotionen überwältigt wurde. „Ohne Mist… es hat mich heute umgehauen. War das schön! Was war das für eine Tournee…!?“, kann es der ehemalige GZSZ-Darsteller noch immer nicht fassen. Vor allem die gute Stimmung im Publikum beeindruckte ihn schwer: „Was war das für ein überragender Abschluss in Wien!? Danke für das unfassbare Feedback, den Applaus, die Sprechchöre.“

Oli.P: „Die Momente nimmt uns niemand“

Die Erinnerungen an diese tolle Zeit mit seinen Schlagerkollegen und den Fans wird Oli wohl nie vergessen. „Was für ein Ritt. Januar 2020 angefangen, jetzt zu Ende gebracht. Mit einer tollen Tour-Familie unvergessliches erlebt. Danke!“, zeigt er sich bewegt. Die Show in Wien sei ihm „richtig nah“ gegangen. „Aber die Momente nimmt uns niemand! Wir durften diesen Monat vor ca. 200.000 Musikfans spielen! Mega!“, schwärmt der Schauspieler.

Von der Bildfläche verschwinden wird Oli glücklicherweise trotz abgeschlossener Tournee nicht. „Ich freu mich auf ein baldiges Wiedersehen!“, verspricht er. Auch in seiner aktuellen Instagram-Story verrät der Künstler, dass er sich derzeit vor Aufträgen kaum retten kann. „Es stehen so unfassbar viele Auftritte in den nächsten Tagen und Wochen an und andere Projekte“, kündigt er an. Unter anderem wird Oli eine neue Single veröffentlichen.