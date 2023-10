Emotionales Wiedersehen: Fürst Albert von Monaco trifft auf Grace Kellys US-Verwandschaft

Von: Annemarie Göbbel

Für Fürst Albert trifft seine US-Sippe mütterlicherseits und übernachtet in Grace Kellys Kindheitshaus in Philadelphia. Seine Emotionen muss er zügeln, denn es geht auch um die olympischen Sommerspielen in Paris 2024.

Philadelphia – Während Charlène von Monaco (45) bei den Zwillingen im Fürstenpalast in Monaco bleibt, begibt sich Fürst Albert (65) laut People auf Spurensuche Amerika. Wie die Online-Plattform des Boulevard-Magazins berichtet, will Albert im Stadtteil East Falls in dem Haus wohnen, in dem seine berühmte Mutter Grace Kelly (52, † 1982) aufgewachsen ist. Der Anlass ist ein Treffen mit Familienangehörigen mütterlicherseits.

An Fürst Alberts Familie mütterlicherseits hängt das Kennenlernen seiner Frau Charlène von Monaco

Allzu sentimental dürfte der Besuch im trauten Heim seiner bei einem schrecklichen Unfall ums Leben gekommen Mutter für Albert II. nicht werden, denn dazu bleibt ihm schlicht keine Zeit. Im historischen Boathouse Row der Stadt ist ein lang erwartete Familientreffen zu Ehren seines Großvaters John B. Kelly senior (71), seines Onkels John B. Kelly junior (58, † 1985) - beide waren olympische Medaillengewinner im Rudern, als auch Opas Cousin, Paul Costello (mit drei Siegen bei Olympischen Spielen) angesetzt.

Was die wenigsten über den monegassischen Fürsten wissen dürften, ist, dass er selbst einst sein Land bei den Olympischen Winterspielen vertrat. Ab 1988 nahm Prinz Albert an fünf aufeinanderfolgenden Olympischen Winterspielen teil und steuerte die Bobmannschaft von Monaco. Die olympische Verbindung seiner Familie war maßgeblich, da er über die Verbindung des Sports seine Ehefrau Charlène von Monaco kennenlernte, die bei den Spielen 2000 in Sydney für Südafrika antrat.

Fürst Alberts umwerfende Sport-Karriere Fürst Albert vertrat vor seiner Thronbesteigung sein Land fünfmal (1988 bis 2002) bei den Olympischen Winterspielen, an denen er als Bobfahrer teilnahm. Seine beste Platzierung war dabei ein 25. Platz 1988 im Zweierbob mit Gilbert Bessi. Bereits seit 1985 ist er Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees und seit 1994 Vorsitzender des Nationalen Olympischen Komitees von Monaco. Er nahm ebenfalls an der Rallye Paris-Dakar, sowie an einem internationalen Kombinationswettbewerb aus Segel- und Golfsport teil. Sein Großvater John B. Kelly senior und sein Onkel John B. Kelly junior waren olympische Medaillengewinner im Rudern. Außerdem besitzt er den schwarzen Gürtel im Judo.

In der Öffentlichkeit präsentierte sich Fürst Albert und Charlène Wittstock bei den Spielen 2006 in Turin als Paar

Trotzdem führt den Fürsten auch ein aktueller Anlass neben aller Emotionalität nach Philadelphia zu der malerischen Ansammlung markanter Bootshäuser aus dem vergangenen Jahrhundert, die den Schuylkill River säumen. Da die Olympischen Spiele im nächsten Jahr in Paris in unmittelbarer Nähe Monacos stattfinden, steht die Veranstaltung bereits als Pflichtprogramm für Albert II. im fürstlichen Kalender.

Bei seinem Besuch in Philadelphia holt Albert II. sein Erbe ein. Von seiner Familie mütterlicherseits, zu den Olympischen Spielen bis zu dem Kennenlernen seiner Frau Charlène Wittstock und Olympia in Paris 2024 läuft alles bei ihm zusammen (Fotomontage). © Martijn Beekman/dpa & D. Van Tine/Imago & Gouhier Nebinger/Imago

„Ich habe mich bereits angemeldet, um die Medaillen für den Doppelzweier zu überreichen“, erklärte der Vater von Zwillingen exklusiv gegenüber dem People-Magazin. Die Veranstaltung findet im bereits fertiggestellten 30 Minuten von Paris entfernten Vaires-sur-Marne statt und ist damit denkbar nahe an Monaco gelegen. „Sie wollen es also wohl wissen“, sagt der Fürst im Interview und fährt fort: „Wem wir die Daumen halten? Monaco? USA? Als Ehemann und Vater für Südafrika?“

Fürst Albert und Ehefrau Charlène sind auf der ganzen Welt daheim, zuletzt strahlte das Paar in Frankreich. Bei der Antwort merkt man, dass ihm auch die Diplomatie in die Wiege gelegt wurde: „Vor allem sind wir immer da, um Monaco anzufeuern“, und lächelt. Verwendete Quellen: people.com