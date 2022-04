Endgültiges Aus für Domians Sendung im WDR: „Es wird keine Fortsetzung geben“

Endgültiges Aus für Domians Sendung im WDR: „Es wird keine Fortsetzung geben“ © Klaus Görgen/dpa

Endgültiges TV-Aus! Jürgen Domian verriet, dass seine WDR-Sendung „Domian live“ keine Fortsetzung bekommt. Der Moderator hatte auf ein Comeback des Formats gehofft.

Köln – Keine guten Nachrichten für die Fans von Jürgen Domians (64) WDR-Sendung „Domian live“ – es wird keine Fortsetzung der Show geben! Der in Gummersbach geborene Kult-Talker kümmerte sich im Rahmen seiner Sendung um die großen und kleinen Probleme seiner Zuschauer, die letzte Folge des Formats hatte im November vergangenen Jahres stattgefunden. Daraufhin war eine Fortsetzung der kultigen Talkshow, die der Star seit 1995 moderierte, ungewiss geblieben.



Über seine Social-Media-Plattform auf Facebook gab der Star jetzt bekannt, dass es leider keine Fortsetzung seiner WDR-Show geben würde. Der Moderator verriet: „Es wird im WDR-Fernsehen keine Fortsetzung der Sendung DOMIAN live geben.“ Es habe zwar Verhandlungen zu einer möglichen Fortsetzung gegeben, die zu seinem Bedauern aber leider erfolglos geblieben seien. „Eine Einigung ist leider nicht zustande gekommen. Ich bedauere das sehr. Haben doch so viele Fans auf eine Weiterführung des Formates gehofft – gerade jetzt in diesen so ernsten Zeiten“, erklärte der Prominente enttäuscht. Trotzdem bleibe er mit dem WDR „eng verbunden“ und enthüllte über seine Zukunftspläne: „Welche neuen Wege mein Team und ich nun gehen werden, steht noch nicht fest. Natürlich werde ich euch darüber auf dem Laufenden halten.“

TV-Aus für Jürgen Domians WDR-Sendung!

Und auch der WDR bestätigte auf die Nachfrage von „Bild“, dass es leider keine Fortsetzung der Talkshow geben würde. „Nun wird es leider keine neuen Ausgaben der Sendung DOMIAN live im WDR Fernsehen und als Podcast geben. Wir bedauern, dass eine Einigung über eine Fortsetzung nicht zustande gekommen ist“, erklärte der Sender. Der MDR sei dem Moderator sehr dankbar für seine geleistete Arbeit und fügte hinzu: „Jürgen Domian hat mehr als zwei Jahrzehnte mit seiner besonderen und einfühlsamen Art der Gesprächsführung das Programm des WDR bereichert. Er hat gerade in der Ausnahmesituation der Coronakrise seine Qualitäten als Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte der Menschen unter Beweis gestellt. Dafür sind wir Jürgen Domian sehr dankbar.“ Der Grund dafür, warum es zu keiner Einigung für eine mögliche Fortsetzung kam, ist jedoch nicht bekannt.