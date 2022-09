„Endlich komme ich unter die Haube“: Jenny Matthias verlobte sich nach nur 2 Monaten Beziehung

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Jennifer Matthias hat sich verlobt. Und auch die Hochzeit mit ihrem Achim folgte kurz darauf. (Fotomontage) © Instagram/Jenny Matthias & Instagram/Goodbye Deutschland

Auswanderin Jennifer Matthias hat sich verlobt. Und auch die Hochzeit mit ihrem Achim folgte kurz darauf.

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Jennifer Matthias (35) ist verheiratet. Die 35-Jährige wanderte mit Jens Büchner (†49) auf die Baleareninsel Mallorca aus. Doch das Paar trennte sich und später verstarb Jens Büchner an einer Krebserkrankung. Nun hat Jenny einen neuen Mann an ihrer Seite - und plötzlich geht alles ganz schnell. „Ich komme endlich unter die Haube“ freut sich Jenny nun.

Nach nur zwei Monaten Beziehung zu Freund Achim Thiesen (59) kam der Antrag. Das frisch zusammengekommene Paar verlobte sich und auch die Hochzeit ließ nicht lange auf sich warten. Bereits Mitte August heiratete Jenny ihren Achim in ihrer Heimat in Sachsen-Anhalt. Die Hochzeitsvorbereitungen und die Trauung wurden von Goodbye-Deutschland begleitet und am Freitag ausgestrahlt.

„Goodbye Deutschland“-Star Jenny Matthias: Die Hochzeit besiegelt ihre Liebe

Doch die gemeinsame Vergangenheit der beiden ist länger als ihre Beziehung. So war Achim seit 2019 mit Jennys Freundin Susanne Thiesen verheiratet – Damals war Jennifer Matthias sogar Trauzeugin. Doch zwei Jahre nach der Hochzeit verstarb ihre Freundin an Krebs. Nun haben Jennifer und Achim beide wieder ihr Glück gefunden und heirateten am 19. August.