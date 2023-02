Endlich! Roland Kaiser stellt neues Buch auf der Buchmesse Leipzig vor

Schlager-Star Roland Kaiser (70) veröffentlicht sein neues Buch „Live – das Roadbook“ – und stellt es persönlich in Leipzig vor!

Wie ist es wohl mit Roland Kaiser on Tour zu sein? Diese Frage dürften sich viele Fans des beliebten Schlager-Königs – Verzeihung! – Schlager-Kaisers schon lange gestellt haben. Nun erscheint mit „Live – das Roadbook“ ein Buch, das sich als „Livekonzert in Buchform“ versteht. Der besondere Clou des Ganzen: Kaiser wird das Buch jetzt sogar persönlich auf der Leipziger Buchmesse vorstellen! Das Erscheinungsdatum des Buches war nämlich zunächst auf den 11. Mai gesetzt worden. Anschließend wurde es aber – sehr zur Freude der Fans – vorgezogen auf den 26. April 2023.

Dahinter steckte offenbar Kalkül. Denn eine der wichtigsten Buchmessen Deutschlands, die Leipziger Buchmesse, findet in diesem Jahr vom 27. April bis 30. April statt. Nun kann Roland Kaiser sein Buch nicht nur rechtzeitig zur Leipziger Buchmesse auf den Büchertisch legen – sondern es seinen Fans auch persönlich vorstellen! Im Rahmen des Festival-Events „Leipzig liest“ wird Kaiser die schönsten Passagen am 28. April ab 20 Uhr präsentieren. Was könnte es Schöneres geben, als mit Roland Kaiser persönlich auf Tour zu gehen?

„Livekonzert in Buchform“ – Fans erwarten Buch mit Spannung

Das bald erscheinende Buch „Live – das Roadbook“ ist jedoch nicht das erste Buch von Roland Kaiser. 2021 hatte er seine Fans bereits mit dem Buch „Sonnenseite: Die Autobiographie“ begeistert. Dort hatte er persönliche Einblicke in sein Leben und die deutsche Nachkriegsgeschichte gegeben. Kaiser wurde 1952 in Berlin geboren und wuchs zunächst bei einer Pflegemutter auf. Durch einen bloßen Zufall wurde er mit nur 21 Jahren ins Studio eingeladen, sang den Elvis-Klassiker „In the Ghetto“ und bekam umgehend einen Plattenvertrag!

Seitdem verkaufte Kaiser mehr als 90 Millionen Tonträger und trat 67 Mal in der ZDF-Hitparade auf – so oft, wie niemand sonst! In seinem neuen Buch „Live – das Roadbook“ nimmt Kaiser seine Fans nun mit auf die Bühne und gibt exklusive Einblicke in das Leben als Superstar. Bleibt zu hoffen, dass das Buch nicht so schnell ausverkauft sein wird, wie die Tickets zu den jährlichen Kaisermai-Konzerten in Dresden. Diese sind nämlich bereits nach wenigen Minuten weg!