Endlich wieder Ballermann: Mickie Krause singt bei Mega-Park-Wiedereröffnung

Nach Lockdown, Auftrittsverbot und seiner Krebserkrankung gibt es nun endlich wieder gute Nachrichten für Mickie Krause: Anfang April gibt der Schlagerstar sein Malle-Comeback. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO/VIADATA

Nach zwei Jahren Pause wird der Mega-Park am Ballermann wiedereröffnet. Dabei darf natürlich auch Kult-Sänger Mickie Krause nicht fehlen.

Jetzt ist es endlich wieder so weit: Der Mega-Park am Ballermann öffnet nach zwei Jahren Corona-Schließung wieder. Am 7. April hat der berühmte Mega-Park zum ersten Mal wieder seine Tore geöffnet und in ausgelassener Stimmung das gigantische Saison-Opening 2022 gefeiert. Mit dabei war natürlich auch der Ballermann-Sänger Mickie Krause.

Seit 2019 war Mickie Krause nun nicht mehr auf einer Bühne am Ballermann gestanden. Diese zweieinhalb Jahre ohne Auftritte auf der sonnigen Insel haben dem Sänger stark gefehlt. Er erzählt in einem Interview mit VOX: „Nach quasi zwei Jahren Berufsverbot freue ich mich umso mehr, wieder meine Leidenschaft ausleben zu können. Und endlich wieder die Bühne zu rocken auf Mallorca.“ Außerdem fügt er hinzu: „Alle dürfen wieder arbeiten und alle sind auch hochmotiviert und haben besonders viel Spaß daran, dass auch gerade ich den ersten Auftritt machen kann.“

Die Wiedereröffnung ist nur unter Auflagen möglich

Doch das Thema Corona ist auch im Mega-Park noch nicht ganz vorüber. So gibt es zwar keinen Mindestabstand mehr, doch die Maskenpflicht besteht weiterhin. Und auch Essen und Trinken darf nur an den Plätzen zu sich genommen werden. Der Mega-Park hätte eigentlich bereits letztes Jahr öffnen dürfen, doch dazu meint Geschäftsführer Gerry Arnsteiner gegenüber der „Mallorca-Zeitung“: „Wir hätten auch schon im vergangenen Jahr öffnen können, wollten aber unseren Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten und kein möglicher Superspreader sein.“