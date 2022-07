„Endlose Liebe“: Saskia Atzerodts erstes Baby ist da

Sie ist frisch gebackene Mutter

Saskia Atzerodt und ihr Mann Sebastian haben ihr Baby bekommen. Sohn Elias kam etwas früher als erwartet auf die Welt.

Model Saskia Atzerrodt (30) ist zum aller ersten Mal Mutter geworden. Die Bachelor in Paradise-Kandidatin hatte Anfang dieses Jahres verkündet, dass sie bald Mutter wird. Der Vater ihres Kindes ist ihr Mann Sebastian. Die frisch gebackenen Eltern machten nun öffentlich, dass ihr Baby das Licht der Welt erblickt hat.

Ihr Sohn kam früher als zum errechneten Termin

Das Model hielt ihre Fans über Instagram auf dem Laufenden. Sie postete ein Bild in ihrer Story, auf dem ihr Baby auf ihrer Brust liegt. Dazu schrieb sie: „Heute Morgen um fünf Uhr hat Elias sich dazu entschieden, mich mit ziemlich starken Wehen aus dem Bett zu werfen“ Ein paar Stunden später wurde ihr Sohn schließlich per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht: „Auf den eigentlichen Kaiserschnitt-Termin am 15. Juli hatte er wohl keine Lust“.

Doch es geht allen gut und die kleine Familie genießt die Zeit mit Sohn Elias. Die 30-Jährige fügte in ihrer Story hinzu: „Uns geht es gut und wir genießen die Kuschel- und Kennenlernzeit“. Und noch ein paar weitere Details hat die Mutter über Instagram bekannt gegeben – So ist der kleine Junge: „51 Zentimeter groß und 3,4 Kilo schwer“. Auf ein Foto von seinem blauen Fußabdruck setzte sie ganz stolz den Sticker „Endlose Liebe“.