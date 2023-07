Alessio von Eismann reingelegt: Sarah Engels lacht sich schief

Urlaubs-Clip

Alessio Lombardi-Engels ist beim Eis-Kaufen im Urlaub köstlich reingelegt worden. Zumindest kann es der Junge mit Humor nehmen. Auch Mama Sarah Engels amüsiert sich.

Antalya – Sarah Engels (30) genießt mit ihrer Familie gerade einen entspannten Urlaub in der Türkei. Daran lässt die Ex von Pietro Lombardi (31) auf Instagram wie immer auch ihre Follower und Freunde teilhaben. Besonders Sohn Alessio (8) hat Spaß an den zahlreichen Urlaubs-Aktivitäten der Familie. Als sich der Achtjährige aber ein Eis gönnen wollte, erlaubte sich dagegen jemand einen Spaß mit ihm – sehr zur Belustigung von Mama Sarah Engels.

Alessio Lombardi-Engels im Urlaub hereingelegt: Darum nimmt die Familie es mit Humor

Alessio Lombardi-Engels hat gerade mit Mama Sarah Engels, Schwester Solea (1) und Stiefvater Julian Engels (30) großen Spaß im gemeinsamen Familienurlaub. Immerhin kann er sich dort auf Wasserrutschen, beim Schwimmen, Schnorcheln oder sogar beim Wildwasser-Rafting ausprobieren. Nach diesen sportlichen Aktivitäten braucht ein Kind im Urlaub aber auch mal ein Eis – wenn das nur nicht so schwierig zu bekommen wäre.

In einer Instagram-Story teilte Sarah Engels ein Video ihres Sprösslings. Ihr Sohnemann steht darin völlig verdutzt vor einem Eisstand, während sich der Verkäufer ein paar Faxen mit ihm erlaubt. Mit einem langen Eislöffel hält er das Eis immer wieder weit von dem Jungen weg, lässt ihn dann die Waffel greifen und zieht einfach die Eiskugel wieder heraus. Seine Mutter hört man im Hintergrund laut lachen. Auch Alessio scheint die Aktion mit Humor zu nehmen. Am Ende wird er sein Eis sicherlich bekommen haben.

Familie Engels im Urlaub: Verliebte Pärchen-Bilder unter Palmen

Wenn die Kinder mal nicht dabei sind, gönnen sich Sarah und Julian Engels hin und wieder aber auch einen Moment der gemütlichen Zweisamkeit. So teilte Sarah Engels etwa ein zauberhaftes Bild von sich im Sonnenuntergang am Strand.

+ Im Urlaub erlebt Sarah Engels viele witzige Momente: Bevor Alessio sein Eis bekam, wurde er gehörig vom Eismann reingelegt © Screenshot/Instagram/Sarah Engels

Auf dem zweiten Foto ihres Posts schaut die zweifache Mutter ihrem Ehemann verliebt in die Augen. Sommerliche Palmen umrahmen das Paar. Dazu schreibt die Musikerin: „Falls ihr mich braucht, ich bin unter der Sonne.“ Ihr Ex Pietro Lombardi plant indes eine teure Märchenhochzeit mit seiner Laura. Verwendete Quellen: Instagram

