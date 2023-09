„Putzfrau“: Ehemann Julian lästert über Sarah Engels‘ Oktoberfest-Styling

Von: Diane Kofer

Teilen

Sarah Engels war auf dem Münchner Oktoberfest unterwegs und hat sich dafür vorbildlich in ein Dirndl geworfen. Ihrem Mann Julian gefiel ihr Outfit überhaupt nicht.

München – Auf dem Oktoberfest geht es derzeit ganz nach dem Motto „sehen und gesehen werden“ zu – zumindest in der Promiszene. Die Stars und Sternchen tummeln sich in den Wiesn-Festzelten und haben sich dafür traditionell mit Dirndl oder Lederhose ausgestattet. Wenn es nach Julian Engels (30) gehen würde, sollte seine Frau Sarah Engels (30) auf Trachtenmode aber lieber verzichten.

Julian Engels knallhart: Seine Frau Sarah sieht im Dirndl aus „wie eine Putzfrau“

Für viele Fans ist klar: Ihre Idole sehen im Dirndl ganz besonders schick aus. Schlagerstar Anna-Carina Woitschack begeisterte ihre Follower so sehr, dass sie glatt als „DIE Attraktion vom gesamten Oktoberfest“ bezeichnet wurde. Auch Sarah Engels hat sich für die Wiesn in dem traditionell bayerischen Look gekleidet und im Netz das ein oder andere Kompliment bekommen. Einem gefällt der Style aber ganz und gar nicht: Ihr Mann Julian lästerte fies über Sarah in Tracht.

Fürst Albert, Uschi Glas & Nino de Angelo: Diese Promis lassen es auf dem Oktoberfest krachen Fotostrecke ansehen

IPPEN.MEDIA hat die einstige DSDS-Teilnehmerin beim Wiesn Bummel von Cathy Hummels (35) auf der Münchner Theresienwiese getroffen. Der Wiesn-Look ist etwas ungewohnt für die Sängerin, wie sie selbst verriet: „Ich komme nicht aus München und so oft bin ich auch nicht auf dem Oktoberfest. Es ist schon ungewohnt.“ Trotzdem scheint sie sich mit dem feschen Kleid angefreundet zu haben – im Gegensatz zu ihrem Göttergatten. „Mein Mann hat mir heute gesagt, ich sehe aus wie eine Putzfrau. Da habe ich schon schönere Komplimente bekommen“, plauderte die Kölnerin aus.

Auch Julian Engels erntet Outfit-Kritik Während Julian Engels am Outfit seiner Frau nörgelt, bekommt er selbst im Internet auch ordentlich Fan-Kritik. Zwar trifft er mit Lederhose, Hemd und Trachtenweste den Geschmack seiner Instagram-Follower, ein Detail stört die Oktoberfest-Liebhaber aber: „Bitte keine Turnschuhe dazu.“ Ein anderer Fan findet: Turnschuhe unter dem Lederhosen-Look – „geht gar nicht“. Quelle: Instagram/ sarellax3

Kleine Lästereien okay: Sarah Engels liebt Julians Ehrlichkeit

Den fiesen Kommentar nimmt die Musikerin dem Ex-Fußballer aber nicht übel, wie sie im Gespräch mit IPPEN.MEDIA festhielt. „Wir sind super ehrlich zueinander. Ist auch schön und das soll er auch sein“, erklärte sie. Der Oktoberfest-Style sei eben auch gewöhnungsbedürftig und müsse nicht jedermann gefallen. „Sowas trägt man auch nicht alle Tage“, meinte die „Te Amo Mi Amor“-Interpretin.

Kopie von Montage Halbkreis rechts ZRU (38).jpg © Imago/ Eventpress; Instagram/ sarellax3 (Fotomontage)

Dass sie dem 30-Jährigen überhaupt nicht böse ist, zeigt sich auch in der Instagram-Story der „The Masked Singer“-Gewinnerin. Dort bummelt das Paar gemeinsam über das Festgeländer. Julian, der ebenfalls in traditionellen Klamotten unterwegs ist, hat mehr als einmal liebevoll den Arm um seine Partnerin gelegt. Viel Bier gönnt sich die zweifache Mutter aber sicher nicht – Sarah Engels hat kürzlich verraten, warum sie seit drei Jahren keinen Alkohol mehr trinkt. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview, Instagram/ sarellax3