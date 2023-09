Bei „Höhle der Löwen“ im achten Monat schwanger: Janna Ensthaler hatte einen Notfallplan

Von: Diane Kofer

Janna Ensthaler ist Investorin bei „Die Höhle der Löwen“. Was viele auf den ersten Blick nicht bemerkten: Beim Dreh der neuen Staffel war sie hochschwanger und hatte einen Notfall-Babyplan.

Köln – Seit dem vergangenen Montag (28. August 2023) läuft eine neue Staffel der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ bei Vox. Auch Investorin Janna Ensthaler (39) gehört zu den Unternehmern, die in neue Projekte und schlaue Ideen investieren wollen. Die Dreharbeiten waren allerdings alles andere als einfach, denn die „Glossybox“-Mitgründerin war hochschwanger.

Am Set war jeder vorbereitet: Janna Ensthaler hatte Notfallplan für Geburt

Die Dreharbeiten für die Staffel haben im Frühjahr dieses Jahres stattgefunden – damals war Janna Ensthaler bereits im achten Monat schwanger. Ihr Baby hätte jederzeit das Licht der Welt erblicken können. Aus diesem Grund waren die Aufzeichnungen nicht nur körperlich anstrengend und eine kleine „Herausforderung für die Garderobe“. Die Geschäftsfrau musste im Fall der Fälle bestens vorbereitet sein.

„Wir haben zuerst ein Krankenhaus in Köln ausfindig gemacht und die Crew wusste Bescheid, wo sie mich hinbringen müssen, falls sich meine Tochter doch entscheiden würde, früher zu kommen“, erzählte die 39-Jährige jetzt im Gespräch mit Bild. Die TV-Investorin musste sich auch an der ein oder anderen Stelle ausruhen und vor allem viel essen. „Von morgens um sechs Uhr bis abends um acht Uhr, 14 Stunden nonstop. Mit Baby an Bord ist das Ganze natürlich noch zehnmal anstrengender. Man muss aufpassen, dass man genügend isst und trinkt“, schilderte sie.

Janna Ensthaler war bei den Dreharbeiten von „Die Höhle der Löwen“ im achten Monat schwanger – in den aktuellen Folgen erkennt man gut ihren Babybauch. © Screenshot: Die Höhle der Löwen/ Vox

Mittlerweile ist ihre Tochter auf der Welt – es ist also alles gut gegangen. Während Janna Ensthaler nach ihrem Debüt in der vergangenen Staffel schon fast zu den alten Hasen gehört, ist eine Kollegin neu bei der Vox-Show: Tijen Onaran kam in der Auftaktfolge aber nicht gut an und wurde von den Fans zerrissen. Verwendete Quellen: Bild