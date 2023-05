Nach der Krönung: Harry muss sich zwischen Charles III. und Meghan entscheiden

Von: Annemarie Göbbel

Teilen

Mindestens so spannend wie die Krönung von König Charles III. (74) am großen Tag: Wie lange wird Prinz Harry bleiben? Zeit für Gespräche oder wird es eine schnelle Nummer?

London – Am Freitagmittag, kurz vor 13 Uhr, bestätigt ein Polizist die Ankunft von Prinz Harry (38) im Buckingham-Palast. Lange hatten die Sussexes auf die Einladung gewartet, die Entscheidung, dass Harry alleine zur Krönung seines Vaters, König Charles III., kommen und Meghan in Montecito bleiben sollte, um den Geburtstag des gemeinsamen Sohnes Archie (4) zu begleiten, war in London größtenteils mit Erleichterung zur Kenntnis genommen worden. Doch wie gestaltet sich die Rückreise?

Prinz Harry muss eine schmerzhafte Entscheidung treffen

Denn nun muss Harry eine weitere schwierige Entscheidung treffe, er sitzt zwischen den Stühlen – auf der einen Seite sein Vater, auf der anderen seine Frau Meghan Markle. Fakt ist: Dank der Kürze der Krönung und der Zeitverschiebung könnte Harry, wenn er im Grunde direkt von Westminster Abbey zurück fliegen würde, am Geburtstag seines Sohnes wieder in Montecito sein. Die große Frage: Wird Harry es eilig haben und kaum dass das heilige Öl auf Charles’ Stirn getrocknet ist, die Westminster Abbey verlassen und sich auf den Rückweg nach Montecito zu Meghan und den Kindern machen?

Prügel, Drogen, Poolparty: Prinz Harrys Eskapaden in Bildern Fotostrecke ansehen

Oder hat er etwas Zeit eingeplant, um seinem Vater nicht nur formal die Ehre zu geben, sondern auch ins Gespräch zu gehen. Im Vorfeld der Krönung hatte das Herzogspaar von Sussex nicht mit Anschuldigungen gespart, weder Harrys Biografie „Spare“, noch die Vorwürfe in der Aufarbeitung ihrer royalen Zeit waren besonders freundlich. Seitdem rätseln alle, wie die Dinge zwischen Charles und Harry stehen. Die Beziehung zu Prinz William (40) gilt ohnehin als zerrüttet.

Prinz Harry zwischen den Stühlen. Bleibt er bei Vater Charles oder reist er sofort zurück zu Meghan? (Fotomontage) © i Images/Imago & Jordan Pettitt/dpa &

Bei Harrys letztem Besuch in der britischen Hauptstadt Ende März, als er als einer der prominenten Kläger, die die Daily Mail wegen angeblicher Verletzung ihrer Privatsphäre verklagt hatten, angereist war, hatte der Buckingham-Palast angeblich verlauten lassen, dass Seine Majestät „zu beschäftigt“ sei, um seinen Sohn zu sehen.

Bessere Nachrichten gab es am Wochenende, als die The Sun berichtete, dass Harry nach einem „Gespräch von Herz zu Herz“ mit Charles zugestimmt habe, an der Krönung teilzunehmen. Die frühe Anreise im Palast gibt ebenfalls Hoffnung, dass ein paar Stunden bleiben, die Harry und Charles für eine Aussprache nutzen könnten, bevor Charles in wenige Stunden den wichtigsten Schritt seines königlichen Lebens gehen wird – Alle Infos, Bilder und Updates zur Krönung Charles III. gibts hier im Live-Ticker. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, dailymail.co.uk, news.com.au