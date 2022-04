Paukenschlag-Entscheidung der Akademie: Will Smith wird für zehn Jahre von Oscars ausgeschlossen

Von: Julia Hanigk

Teilen

Will Smith verteilte bei den diesjährigen Oscars eine Ohrfeige an den Moderator und Comedian Chris Rock. Jetzt wird er für 10 Jahre ausgeschlossen. Das entschied die Akademie.

Los Angeles - Will Smith (53, hier alle News auf der Themenseite) sorgte auf der diesjährigen Oscar-Verleihung für einen Eklat. Nachdem Moderator und Comedian Chris Rock (57) einen Witz über Smith‘ Ehefrau Jada Pinkett (50) machte, stürmte der Schauspieler auf die Bühne und ohrfeigte ihn.

Name Will Smith Ehepartnerin Jada Pinkett Smith (verh. 1997), Sheree Zampino (verh. 1992–1995) Geboren 25. September 1968 Kinder Jaden Smith, Willow Smith, Trey Smith

Ohrfeige bei den Oscars wegen Haarausfall-Witz über Will Smiths Frau

Dem Faustschlag vorausgegangen war eine Bemerkung von Chris Rock, die sich auf die Frisur von Jada Pinkett Smith bezog. Sie leidet unter Haarausfall und trat mit einer Kurzhaarfrisur bei den Oscars auf den roten Teppich.

Die Promis im Publikum hielten den Atem an, der Eklat überschattete die komplette Preisverleihung. Nur kurze Zeit nach der Entgleisung von Will Smith, trat dieser erneut auf die Bühne und bekam einen Oscar überreicht für seine Rolle in dem Film „King Richard“ als bester Hauptdarsteller. Bei dieser Gelegenheit begründete er seinen Ausraster mit der Liebe zu seiner Frau.

Will Smith entschuldigte sich für sein Handeln - doch Konsequenzen drohen trotzdem

Direkt einen Tag nach der Veranstaltung am 27. März entschuldigte sich Smith bei Rock für sein Handeln. Er sprach von „schockierend, schmerzhaft und unentschuldbarem“ Verhalten.

Trotzdem kommt es nun zu Konsequenzen. Noch bevor diese genauer definiert wurden, trat Will Smith selbst aus dem Oscar-Gremium aus. Die Befürchtung, dass er seinen Oscar eventuell aberkannt bekomme, steht noch weiter im Raum.

Will Smith für zehn Jahre von Oscar-Veranstaltungen ausgeschlossen

Eine folgenschwere Entscheidung traf die Akademie aber bereits jetzt schon: Nach dem Ohrfeigen-Eklat wird der Hollywood-Star für zehn Jahre von allen Oscar-Zeremonien ausgeschlossen. Das gab die „Academy of Motion Picture Arts and Sciences“ am Freitag in Los Angeles bekannt.

Will Smith reagierte bisher noch nicht auf die Bekanntgabe. Anstehende Projekt mit Will Smith, wie etwa ein Netflix-Film, seien derzeit auf Eis gelegt, wie der „Hollywood Reporter“ berichtete.

Will Smith erinnert sich in „Will“ an gewalttätigen Vater

Ende des Jahres 2021 veröffentlichte Will Smith seine Memoiren. Darin sprach der Schauspieler offen über seinen gewalttätigen Vater. Verwendete Quellen: AFP, Hollywood Reporter, dpa, instagram.com/willsmith, picture alliance