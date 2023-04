„Entscheidungen aus Angst“: Ikke Hüftgold vermutet Manipulation beim ESC-Vorentscheid

Ikke Hüftgold kritisiert den ESC-Vorentscheid, an dem er vor Kurzem erfolglos teilgenommen hat. Der Entertainer wirft den Veranstaltern Manipulation vor.

Köln – Schlager-Star Ikke Hüftgold (46) erhebt schwere Anschuldigungen gegen den Eurovision Song Contest: Der Musiker behauptet im Podcast „33 Minuten“, dass der Vorentscheid manipuliert wurde und deshalb nicht er, sondern die Band Lord of the Lost Deutschland in wenigen Wochen in Liverpool vertreten wird.

Hüftgold, der mit seinem „Lied mit gutem Text“ den zweiten Schlussrang belegte, empört sich über den Ausgang des Vorwettbewerbs: „Der ESC geht nicht mit der Zeit und der NDR trifft hier seine Entscheidungen nur aus Angst. Es war ein katastrophaler ESC-Vorentscheid und ich denke, er wurde manipuliert.“

Zudem wisse er genau, warum hierzulande keine kommerziell erfolgreichen Musiker und Musikerinnen beim Eurovision Song Contest antreten wollen: Es fehle ihnen der „Mut, ihre Stimme herzugeben“. Sie würden sich schlichtweg „schämen, beim ESC teilzunehmen“.

„Lord of the Lost“ fahren zum ESC nach Liverpool

Das große Finale des diesjährigen Eurovision Song Contests „United by Music” findet am 13. Mai in der Liverpool Arena statt. Die Band Lord of the Lost konnte sich beim Vorentscheid in Deutschland mit ihrer Glam-Rock-Nummer „Blood & Glitter“ gegen Ikke Hüftgold (111 Gesamtpunkte) und Will Church (111 Gesamtpunkte) mit insgesamt 189 Punkten durchsetzen. Obwohl sich Will Church mit 90 Punkten als Liebling der internationalen Jury entpuppte, überzeugten die Jungs aus Hamburg-St.Pauli vor allem bei den Televotern. 146 Punkte vom Publikum katapultierten die Dark-Rock-Band am Ende der Abstimmung zum Sieg.

