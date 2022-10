„Beauty“ oder „entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen

Von: Matthias Kernstock

Melanie Müller, Daniela Katzenberger oder Sophia Wollersheim: Viele deutsche Promis haben Schönheits-Ops hinter sich. Doch nicht jeder Star sieht nach dem Eingriff besser aus, glaubt man den Fans.

1 / 48 Viele Promis haben sich durch Schönheits-Ops ein optisches Upgrade verpasst. Nicht jeder Star sah nach dem Eingriff sichtbar besser aus, glaubt man den Fans. © Imago Images / dpa Ursula Düren (mitte)

2 / 48 2013 tauchte die Leipzigerin Melanie Müller das erste Mal im Fernsehen auf. Die Sächsin sorgte bei „Der Bachelor“ für Schlagzeilen. © RTL+

3 / 48 2013 beim „Bachelor“ sah die Blondine, die wegen eines Hitlergruß-Skandals 2022 in die Schlagzeilen geriet, noch relativ unoperiert aus. © RTL+

4 / 48 Neun Jahre nach ihrem TV-Debüt hat Melanie Müller mehrere Schönheits-Ops hinter sich. Das Ergebnis wird von ihren Fans bei Facebook von „entstellt“ bis „Granate“ beurteilt. © IMAGO/ArcheoPix

5 / 48 Modedesigner Harald Glööckler hat sich durch seine vielen Schönheits-Ops deutlich verändert. Genau wie seine Marke „POMPÖÖS“ ist auch der Maulbronner optisch auffallend. © IMAGO/Bernd Elmenthaler

6 / 48 2012 sah Harald Glööckler noch ganz anders auch. Der Wahl-Berliner macht aus seinen ständigen Schönheits-Ops aber kein Geheimnis. © imago stock&people

7 / 48 Reality-Sternchen Kader Loth war 2022 Teil des „Sommerhaus der Stars“. Die 49-Jährige hat sich optisch sichtbar verändert. © Eventfoto54 via www.imago-images.de

8 / 48 2013 wirkte die damalige Freundin von Schauspieler Sven Martinek noch deutlich natürlicher. © Imago Images

9 / 48 Daniela Katzenberger macht aus ihren Schönheits-Ops kein Geheimnis. Zuletzt ließ sich die Frau von Lucas Cordalis die Oberweite vergrößern. © Instagram Daniela Katzenberger

10 / 48 2022 gehört Daniela Katzenberger längst fest zur deutschen TV-Landschaft. © IMAGO

11 / 48 2009 wurde die Katze durch ihr Teilnahme bei „Auf und davon“ bekannt. Heute ist die Ludwigshafenerin optisch verändert - auch durch ihre Schönheits-Ops. © Vox / Instagram

12 / 48 „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Caro Robens hat sich durch ihr Fitness-Training immer wieder verändert. © Instagram Caro Robens

13 / 48 „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Caro Robens hat sich durch ihr Fitness-Training immer wieder verändert. © Instagram Caro RObens

14 / 48 So anders sah „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Caro Robens noch bei ihrer Hochzeit 2010 aus. © Instagram Caro Robens

15 / 48 Das ehemalige Fitnessmodel Carmen Geiss hat sich im Laufe der Jahre äußerlich sichtbar verändert. © Instagram Carmen Geiss / dpa Georg Wendt

16 / 48 2019 machte Carmen Geiss bei einem privaten Ausflug mit der Yacht eine gute Figur im Bikin. © Instagram Carmen Geiss

17 / 48 So anders sah Carmen Geiss mit 18 Jahren aus. © Instagram Carmen Geiss

18 / 48 2008 wurde Gina-Lisa Lohfink durch ihre Teilnahme bei „Germany‘s Next Topmodel“ bekannt. © imago stock&people

19 / 48 2022 hat die 36-Jährige viele Schönheits-Ops hinter sich. © IMAGO/Martin Hoffmann

20 / 48 Sophia Wollersheim 2016 neben der Justin Bieber-Wachsfigur bei Madame Tussauds in Berlin. © Eventpress Wenzel via www.imago-images.de

21 / 48 Die Ex von Bert Wollersheim hat viele Schönheits-Ops hinter sich. Sie ließ sich sogar Rippen entfernen, um eine schmalere Taille zu bekommen. © United Archives / ZIK Images via www.imago-images.de

22 / 48 2010 wirkte Sophia an der Seite ihres späteren Mannes Bert Wollersheim noch deutlich natürlicher. © Eventpress Sandel via www.imago-images.de

23 / 48 Micaela Schäfer hat viele Talente: Schauspielerin, Djane, Model und Reality-TV-Star. So sieht die Leipzigerin 2022 aus. © IMAGO/Nicole Kubelka

24 / 48 Hätten Sie Micaela Schäfer 2004 erkannt? Das Model ließ sich damals in Berlin beim Friseur ablichten. © Charles Yunck, via www.imago-images.de

25 / 48 Seit 2019 ist Patricia Blanco an der Seite ihres Freundes Andreas Ellermann. © IMAGO/Andre Lenthe Fotografie

26 / 48 Auf einem Foto aus dem Jahr 2002 sieht die Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco noch deutlich natürlicher aus. © imago stock&people

27 / 48 2022 war Reality-Sternchen Tara Tabitha im Dschungelcamp. Die Österreicherin hat ebenfalls ein bisschen nachhelfen lassen, wie dieser Vergleich zeigt. © RTL+

28 / 48 Vanessa Mariposa war 2022 im „Sommerhaus der Stars“. Die Fitness-Influencerin sorgte danach mit der Trennung von Freund Diogo Sangre für Schlagzeilen. © IMAGO/Christoph Hardt

29 / 48 Bei Instagram folgen der Österreicherin über 568.000 Fans. Mit Sport formte die Blondine ihren Körper. Doch auch hier ist nicht alles natürlich. © Instagram Vanessa Mariposa

30 / 48 2017 wirkte die Influencerin noch natürlicher. Ob Vanessa Maripose eine oder mehrere Schönheits-Ops hatte? © Facebook

31 / 48 Cathy Hummels im Jahr 2012 bei der EM. Damals hieß die spätere Ehefrau von Mats Hummels noch Fischer. © imago sportfotodienst

32 / 48 Die Mutter hat keine Schönheits-Ops machen lassen, wie sie selbst klarstellte. Doch auch Cathy Hummels hat sich im Laufe der Jahre optisch verändert. © IMAGO/Christoph Hardt

33 / 48 Das deutsche Model Martina Big, alias Malaika Kubwa, hat einen Schönheits-Op-Marathon hinter sich. © Instagram Martina Big

34 / 48 Die Fotocollage zeigt die Verwandlung von Martina Big im Laufe der Jahre. © Instagram Martina Big

35 / 48 2019 wurde das erste Pressefoto von Laura Müller auf einem Konzert von Michael Wendler geschossen. © Chris Emil Janßen via www.imago-images.de

36 / 48 Optisch ist bei Laura Müller in den letzten 3 Jahren einiges passiert. Schönheits-Ops sind aber nicht bekannt. Ist bei Michael Wendlers Freundin alles natürlich? © Instagram Laura Müller

37 / 48 „Bachelorette“ Jessica Paszka (heute Haller) hat einige Schönheits-Ops hinter sich. © Instagram Jessica Haller

38 / 48 Mit 26 Jahren ließ Jessica Paszka eine Povergrößerung durchführen. Das Team von „Akte“ begleitete sie damals. © Sat1

39 / 48 Auch das Gesicht von Jessica Haller sah früher sichtbar anders aus. © dpa / Imago Images

40 / 48 Die Leipziger Rapperin Katja Krasavice hat es dank ihrer Jury-Teilnahme bei DSDS 2023 unter die A-Liga der deutschen Promis geschafft. Sie sitzt neben Pietro Lombardi in der Jury. © Henning Kaiser dpa

41 / 48 Die gebürtige Tschechin hat heute über 3,4 Millionen Follower bei Instagram. © Instagram Katja Krasavice

42 / 48 2014 startete Katrin Vogelová ihren YouTube-Kanal und wurde schnell ziemlich bekannt. Auch optisch veränderte sich Katja Krasavice durch Schönheits-Ops. © Youtube

43 / 48 Bianca Claßen geriet 2022 durch die Trennung von Mann Julian in die Schlagzeilen. 2021 legte sich die erfolgreiche Influencerin gleich zwei Mal unters Messer. © Instagram Bibisbeautypalace

44 / 48 Bianca Claßen hatte mehrere Schönheits-Ops. Diese Bild postete Bibi nach ihrer Nasen-Op 2021. © Instagram Bibisbeautypalace

45 / 48 Auf ihren ersten Instagramfotos aus 2013 wirkt Bibisbeautypalace noch sehr kindlich und natürlich. Heute ist die Blondine erfolgreiche Unternehmerin und Millionärin. © Instagram Bibisbeautypalace

46 / 48 Shriin David hat bei Instagram über 6 Millionen Follower. Die 27-jährige Hamburgerin hat zahlreiche Schönheits-Ops hinter sich. © Instagram Shirin David

47 / 48 2015 sah Shirin David noch sehr natürlich aus. Doch die Rapperin hat sich körperlich verändert. Auch das Gesicht wirkte damals anders. © YouTube

48 / 48 2015 postete Shirin David dieses Foto bei Twitter. „Ein „Foto-von-heute-Mittag-erst-jetzt-dazu-gekommen-es-zu-posten“ Foto“, schrieb die Influencerin damals. © Twitter Shirin David

Berlin - Im Jahr 2020 führte ein Schönheitschirurg in Deutschland pro Jahr im Durchschnitt 276 Operationen durch. Damit liegt Deutschland bei den Beauty-Eingriffen auf Platz 2 hinter der Türkei und noch vor Mexiko, Russland oder Brasilien.

Schönheitsideal hat sich geändert: Promis unter großem Druck, perfekt auszusehen

Der Druck, schön zu sein, ist in der Promiwelt am größten. Dr. Joachim Graf von Finckenstein, plastischer und ästhetischer Chirurg und Leiter der Praxisklinik in den Seearkaden Starnberg, kritisiert die unnötigen Eingriffe der Stars, wenn sie exzessiv werden. Zwar sieht der Starnberger nichts Verwerfliches an Beauty-Behandlungen, denn jeder habe ein Recht darauf, sich in seiner eigenen Haut wohlzufühlen. Allerdings würden einige Patienten zu weit gehen und einer Sucht verfallen.

Besonders beliebt seien Botox-Behandlungen, um lästige Falten zu behandeln. Der am wenigstens invasise Eingriff sei die Unterspritzung mit Botox. Kommt es jedoch zu einer Überspritzung, kann die gesamte Mimik erstarrt wirken, erklärt Dr. Joachim Graf von Finckenstein.

Schönheits-Ops können böse Folgen haben

Wenn sich Promis immer wieder Schönheits-Ops unterziehen, kann das böse Folgen haben, so der plastische Chirurg. Läuft beim ersten Mal etwas nicht wie gewünscht, stellt eine Korrektur meistens kein Problem dar. „Schwierig wird es dann, wenn es sich nicht mehr um die erste OP handelt“, sagt von Finckenstein weiter.

Missglückte Operationen sind nicht selten psychisch belastend für die Betroffenen. So zum Beispiel für das ehemalige Model Linda Evangelista. Fünf Jahre hatte sie sich aufgrund vorgenommener Eingriffe, die gänzlich schiefgelaufen sind, aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Auf Instagram meldete sie sich mit einem Statement und dass sie die Eingriffe „brutal entstellt“ hätten.

Auch in Deutschland legen sich immer mehr Promis unters Messer. Meistens bleiben die kleinen Schönheits-Ops unbemerkt. Doch bei manchen Stars ist die optische Veränderung deutlich sichtbar, wie die Fotostrecke zeigt.