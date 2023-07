Große Enttäuschung: Prinzessin Madeleines Umzug nach Schweden auf den letzten Drücker verschoben

Von: Susanne Kröber

Die Vorfreude in Schweden war groß, doch jetzt zieht Prinzessin Madeleine doch nicht wie geplant im Sommer mit Ehemann Chris O‘Neill und den drei Kindern zurück in ihre alte Heimat.

Pinecrest – Erst im März verkündete das schwedische Königshaus hochoffiziell, dass Prinzessin Madeleine (41), die jüngste Tochter von König Carl XVI. Gustaf (77) und Königin Silvia (79), wieder nach Schweden zurückkehrt. „Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Madeleine und Mr. Christopher O‘Neill werden gemeinsam mit ihren Kindern im August 2023 nach Stockholm ziehen“, hieß es in der Mitteilung. Doch kurz vor dem angekündigten Datum nun der Rückzieher – die Familie bleibt in den USA.

„Die Zeit war etwas zu kurz“: Haben sich Prinzessin Madeleine und Chris O‘Neill verkalkuliert?

Seit fünf Jahren leben Prinzessin Madeleine, ihr Ehemann, der britisch-amerikanische Geschäftsmann Christopher O‘Neill (49), und die gemeinsamen Kinder Prinzessin Leonore (9), Prinz Nicolas (8) und Prinzessin Adrienne (5) in Florida. Für die Rückkehr nach Schweden gab es bereits konkrete Pläne. „Infolge des Umzugs wird die Prinzessinnenfamilie ein Stockwerk in den königlichen Stallungen in Stockholm beziehen“, teilte der schwedische Hof laut Dana Press im Frühjahr mit. Leonore und Nicolas sollten ab Herbst in Stockholm zur Schule gehen, Nesthäkchen Adrienne dort die Vorschule besuchen.

Doch offenbar hatten sich Madeleine und Chris O‘Neill den Ortswechsel einfacher vorgestellt, denn auf den letzten Drücker wurden die Pläne auf Eis gelegt, wie Palast-Kommunikationschefin Margareta Thorgren gegenüber der schwedischen Zeitung Expressen einräumt. „Nach den mir vorliegenden Informationen wird [der Umzug] auf 2024 verschoben. Der Grund ist weder eine Migrationsfrage, noch der Verkauf des Hauses oder etwas Ähnliches. Es ist einfach so, dass die Zeit für die Familie, mit allem, was ein Umzug mit sich bringt, etwas zu kurz war.“

Prinzessin Madeleine als Autorin 2019 erschien Prinzessin Madeleines Debüt als Kinderbuch-Autorin. „Stella och hemligheten“ heißt das Buch, das Madeleine gemeinsam mit Autorin Karini Gustafson-Teixeira und Journalistin Marie Oskarsson entwickelte, im schwedischen Original. Inzwischen ist „Stella und das Geheimnis“ auch auf Deutsch erhältlich. Das Kinderbuch beschäftigt sich mit dem Thema Missbrauch von Kindern, ein wichtiges Anliegen der schwedischen Prinzessin. Der Erlös kommt der von Königin Silvia gegründeten World Childhood Foundation zugute, die sich für Kinderrechte und gegen die sexuelle Ausbeutung von Minderjährigen einsetzt. Seit 2010 ist Prinzessin Madeleine selbst für die Organisation im Einsatz.

Zu früh gefreut: Die Schweden müssen noch mindestens bis 2024 auf Prinzessin Madeleine verzichten

Trotz des Dementis, der Verkauf des Hauses spiele keine Rolle, gestaltete sich der Sale ihrer Villa in Pinecrest im US-Bundesstaat Florida schwierig. Rund sieben Millionen Dollar (6,4 Millionen Euro) sollte das Schmuckstück kosten, das seit Anfang März zum Verkauf angeboten wurde. Auch nach einer Preisreduzierung fand sich kein Käufer, inzwischen wurde das Immobilienangebot laut Gala deaktiviert. Immerhin müssen sich Prinzessin Madeleine und ihre Familie nach den gecancelten Umzugsplänen jetzt keine neue Bleibe suchen.

Ursprünglich wollten Prinzessin Madeleine und Chris O‘Neill ihren Kindern ermöglichen, in Madeleines Heimat Schweden aufzuwachsen – ganz in der Nähe der Großeltern und Geschwister Madeleines. Ihre ältere Schwester Kronprinzessin Victoria (45), die auch zu den Gästen der Krönung König Charles III. (74) zählte, residiert mit Ehemann Daniel (49) und den Kindern Estelle (11) und Oscar (7) in Schloss Haga bei Stockholm. Bruder Carl Philip (44) lebt mit Ehefrau Sofia (38) und den gemeinsamen Söhnen Alexander (7), Gabriel (5) und Julian (2) in der Villa Solbacken auf Djurgården in Stockholm. Nun bleibt dem schwedischen Royals-Nachwuchs lediglich die gemeinsame Ferienzeit. „Sie planen, den Sommer hier in Schweden zu verbringen“, so Margareta Thorgren über Madeleine und ihre Familie. Bleibt abzuwarten, ob sie dann 2024 tatsächlich die Umzugskisten packen. Verwendete Quellen: danapress.com, expressen.se, gala.de