Er hat sie bedient: Marie Reim spricht erstmals über das erste Kennenlernen mit ihrem Freund

Schlagerstar Marie Reim verrät süße Details über das erste Treffen mit ihrem heutigen Freund. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen. (Fotomontage) © Instagram Marie Reim

Seit einigen Monaten schwebt Marie Reim (22) auf Wolke sieben: Sie hat ihr großes Liebesglück gefunden. Pünktlich zum Valentinstag machte die Schlagersängerin die Beziehung öffentlich und teilte ein inniges Kuss-Foto. Viel ist über ihren Liebsten nicht bekannt, außer dass er Vinzenz Steidle heißt und aus Düsseldorf kommt. Anders als Marie steht er aber nicht in der Öffentlichkeit.

In dem Podcast Aber bitte mit Schlager verrät die Tochter von Michelle (50) nun, wie sie ihren Herzensmann kennengelernt hat. „Dann war ich mit meinen Freunden, meinem Team Düsseldorf, draußen unterwegs. Und bin in eine Bar gegangen. Da war die Servicekraft - der junge Mann, der mich bedient hat“, plaudert Marie aus. Dabei handelte es sich natürlich um ihren späteren Freund Vinzenz.

Marie Reim: „In dem Moment hat einfach alles gefunkt“

Anfangs habe sie aber gar nicht auf den netten Mann von der Bar geachtet, weil sie mit Freunden im Gespräch war. Doch dann brachte Maries heutiger Freund die Bestellung und sprach sie mit Vornamen an. „In der Sekunde habe ich ihm so richtig tief in die Augen geguckt und dachte mir: ‚Woher kennt der meinen Namen‘. Das fand ich so unerwartet catchy“, berichtet die Musikerin. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen: „In dem Moment hat einfach alles gefunkt. Seit diesem Tag haben wir uns jeden Tag gesehen!“

Die späteren Turteltauben folgten sich gegenseitig auf Instagram und verabredeten sich auf ein Date – der Rest ist Geschichte. Mittlerweile waren die beiden sogar im gemeinsamen Pärchenurlaub in der Dominikanischen Republik. Für Marie ist jetzt schon klar: Vinzenz ist der Eine für sie. „Es war direkt die große Liebe“, erklärt sie.

Dabei sei sie etwas zögerlich in die Beziehung gegangen. „Er hat auch gemerkt, dass ich am Anfang trotz allem sehr respektvoll bin, dass ich noch ein bisschen Angst habe und sehr misstrauisch gegenüber manchen Sachen bin“, fügt die „Ich bin so verliebt“-Interpretin hinzu. „Und jetzt habe ich hoffentlich - und so wie ich es aktuell fühle und glaube - die Liebe meines Lebens gefunden.“