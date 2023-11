„Goodbye Deutschland“-Star Konny Reimann spricht Klartext: Deshalb musste er „Konny Island“ schließen

Von: Tobias Utz

TV-Star Konny Reimann gab überraschend die Schließung von „Konny Island“ bekannt. Jetzt hat er sich zu den Hintergründen geäußert.

München – Seit seiner Zeit bei „Goodbye Deutschland“ ist Konny Reimann (68) aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Auch in der eigenen Serie „Die Reimanns“ gewährt er zusammen mit seiner Frau Manuela (55) immer wieder spannende Einblicke in das Auswanderer-Leben in den USA. Doch die Schattenseiten des Ruhms seien nicht zu unterschätzen, erklärt der TV-Star, der nun erstmals öffentlich über die wahren Gründe der Schließung von „Konny Island“ gesprochen hat.

Darum musste „Goodbye Deutschland“-Star Konny Reimann „Konny Island“ schließen

In der Öffentlichkeit zu stehen, bringt auch Negatives mit sich – dem ist sich Konny Reimann sehr bewusst. Zwar seien er und Manuela dankbar für die Unterstützung ihrer Fans, doch der Preis dafür sei oft hoch, wie er im Interview mit TV Movie verrät. Das Paar habe festgestellt, dass ihre Privatsphäre auf Hawaii nicht immer respektiert worden sei. Neugierige Fans hätten es sich zur Gewohnheit gemacht, jede Gelegenheit für ein Foto zu nutzen und dabei jegliche Hemmschwellen zu ignorieren, so Reimann.

Dieser Mangel an Privatsphäre habe dazu geführt, dass Konny und Manuela zu einer schwierigen Entscheidung gezwungen worden seien: ihr geliebtes Ferien-Resort „Konny Island“ vorerst zu schließen. Doch diese Maßnahme bedeute nicht das Ende von „Konny Island“, so der 68-Jährige. Das Ehepaar will die Unterkünfte auf der Insel für Freunde und Verwandte weiterhin öffnen.

Konny und Manu wieder im TV: KabelEins zeigt neue Folgen von „Die Reimanns“

Die Pforten von „Konny Island“ bleiben vorerst geschlossen, zurückziehen wird sich das Auswanderer-Paar aber nicht. Konny und Manuela Reimann wollen ihre Privatsphäre schützen, ohne den Kontakt zu ihren Fans vollständig zu verlieren. Mit „Die Reimanns“ werden sie ihr Leben weiterhin mit ihren Supportern teilen – und sind seit dem 19. November wöchentlich mit neuen Folgen bei KabelEins zu sehen.

Konny und Manu Reimann mussten ihr geliebtes Ressort „Konny Island“ schließen. © IMAGO/Future Image

Erst kürzlich waren Konny und Manu Reimann zu Gast in der „NDR Talk Show“. Dabei verrieten die Kult-Auswanderer ein kurioses Detail aus ihrer Vergangenheit: Ihre Auswanderung wäre wegen Papagei Erwin fast gescheitert. (tu) Verwendete Quellen: TV Movie

