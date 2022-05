„Er muss mir 1500 Euro zahlen“: Hater muss Danni Büchner wegen Beleidigung im Netz ausbezahlen

Von: Claire Weiss

Danni Büchner freut sich über ihren Erfolg © Instagram/Danni Büchner

Im Dezember 2021 beleidigte ein fremder Mann Danni Büchner auf übelste auf Instagram. Die 44-Jährige ließ sich das nicht gefallen und zeigte den Mann prompt an. Nun hat ihr ein Gericht recht gegeben.

Viele Menschen scheinen das Internet als einen rechtsfreien Raum zu sehen. Ein Ort, wo man ungefiltert einfach alles sagen kann - man ist doch anonym. Danni Büchner (44, alle Infos zum „Goodbye Deutschland“-Star) beweist nun, dass dem nicht so ist und setzt ein wichtiges Zeichen gegen Cybermobbing.

Danni Büchner wird im Netz heftig beleidigt

Danni Büchner (alle Infos zu ihrer Familie) eckt im Netz häufig an. Mit gehässigen Kommentaren auf Instagram und Co. kennt sich die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin deshalb gut aus. Tolerieren will sie diese trotzdem nicht. Als im Dezember vergangenen Jahres eine besonders gemeine Nachricht in ihrem Postfach landet, holt die Fünffach-Mama zum Gegenschlag aus.

„Könnt ihr euch daran erinnern, dass es einen Herren gab, der mich dermaßen beleidigt hat, dass ich ihn dann angezeigt habe?“, beginnt Danni Büchner ihre Instagram-Story. Ein breites Grinsen kann sich die 44-Jährige nicht verkneifen. Denn sie hat einen großen Erfolg zu feiern - nicht nur für sich, sondern auch für zahlreiche andere Reality-Stars und Influencer.

Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin gewinnt den Rechtsstreit

„Mithilfe meines guten Anwalts ist es jetzt endlich so geworden: Er muss mir 1500 Euro zahlen und hat einen Strafbefehl in Höhe von 900 Euro bekommen“, freut sich die Witwe von Jens Büchner. Ein Riesen-Triumph für die Wahlmallorquinerin, denn es setzt ein deutliches Zeichen. Sie warnt ihre Kritiker: „Man muss aufpassen. Gerade im Internet, wenn man jemanden beleidigt oder beschimpft, kann es echt nach hinten losgehen!“

Zum Glück hat Danni Büchner auch zahlreiche Fans, die sie unterstützen. Ganze 315.000 Menschen folgen ihr allein auf Instagram - und die lieben die Fotos und Videos ihres Idols. Von „schöne Frau“ bis „Sexbombe“: Fans feiern Danni Büchners Sommerlook. Verwendete Quellen: Instagram/Danni Büchner