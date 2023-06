Er reitet mit: König Charles ändert seine Rolle bei bevorstehender traditioneller Geburtstagsparade

Von: Annemarie Göbbel

König Charles III. schmeißt das Prozedere bei Trooping the Colour um. Sein neuer Part hat zwar auch Tradition, doch war er das letzte Mal vor 37 Jahren zu sehen.

London – König Charles III. (74) sitzt nach seiner Krönung am 6. Mai in London inzwischen fest im Sattel. Das möchte der Regent offenbar auch bei seiner ersten Geburtstagsparade demonstrieren. Sein Motto: Frischer Wind soll das etwas angestaubte Programm bei „Trooping the Colour“ in neuem Glanz erstrahlen lassen. Dafür ist der 74-Jährige auch bereit, sich bei Gluthitze in der berühmten Militäruniform samt Bärenfellmütze zu präsentieren, mit seiner Staffel aufzusitzen und die Prozession hoch zu Ross anzuführen.

Queen Elizabeth II. nahm seit 1986 lieber die Kutsche zur Geburtstagsparade

Obwohl er unter der imposanten Fellkopfbedeckung aus echtem schwarzem Bärenfell schwer auszumachen sein wird, lässt König Charles es sich nicht nehmen, höchstpersönlich an der Seite seines Thronfolgers Prinz William (40) eine bedeutende Rolle einzunehmen. Statt sich wie die verstorbene Queen Elizabeth II. (96, † 2022) vom Balkon aus huldigen zu lassen, machte der Monarch bei den Proben trotz ungewohnt hoher Temperaturen in London hoch zu Ross eine schmucke Figur. Es ist die erste Parade in der Regierungszeit des Königs und er will die Zeremonie, bei der Hunderte von Pferden und Soldaten zu Militärmusik komplexe Exerziermanöver aufführen, höchstpersönlich anführen.

Es ist auch das erste Mal seit 1986, dass ein amtierender Monarch an der Parade teilnimmt – zuletzt nahm die verstorbene Königin vom Sattel aus das Salut ihr zu Ehren entgegen. Die ausgesprochene Pferdenärrin beendete ihre aktive Teilnahme nicht etwa, weil sie selbst nicht mehr reiten konnte, sondern weil ihr Lieblingspferd Burmese nach 18 Jahren nach Windsor in den Ruhestand geschickt wurde. Statt ein neues Pferd für die Zeremonie zu trainieren, beschloss die Mutter des Königs, künftig in einer Kutsche zu fahren.

Prinz Louis ist seit „Trooping the Colour“ der neue Lieblings-Royal Über die entstandenen Bilder und Videos wurde immer wieder berichtet. Ein Highlight-Bild entstand schon, als die coole Queen Elizabeth II. mit Sonnenbrille am Balkon des Buckingham-Palastes dem Überflug der Royal Air Force anlässlich der Eröffnungsparade „Trooping the Colour“ zum Himmel blickte. Prinz Louis (damals 4-jährig) stand als Teil der dritten Generation neben ihr und hielt sich die Ohren zu, während er gegen den Lärm der über ihn hinweg donnernden Flugzeuge anschrie. Ein goldiger Schnappschuss, der ihn sein Leben lang begleiten dürfte.

Ungewohnte Hitzewelle macht aus dem stundenlangen Exerzieren eine Tortur für die Garde

Neben König Charles wird auch sein Sohn Prinz William auf dem Pferd sitzen, der am Wochenende der „Colonel‘s Review“ vor dem „Trooping the Colour“ beiwohnte. Bei Temperaturen von bis zu 28 Grad Celsius war die brütende Hitze für einige Gardisten zu viel, mindestens drei kollabierten, weshalb sich der Prinz ausdrücklich in einem späteren Tweet bei allen, die dabei waren, für ihre Teilnahme unter den „schwierigen Bedingungen“ bedankte.

Prinz William führt vor der Trooping the Colour-Parade am Samstag die Colonel‘s Review durch. König Charles plant an seiner Seite reiten (Fotomontage). © Peter Morrison/dpa & Jonathan Brady/dpa

In diesem Jahr sind die Welsh Guards, die frühere Division des Königs, an der Reihe, ihre Fahne zu hissen. Jedes Jahr wird eines der fünf Foot-Guards-Regimenter der Household Division ausgewählt, um seine Farben durch die Reihen der Garde zu tragen. Zum berühmten Vorbeiflug der Royal Air Force werden sich nach einem Auftritt in der Kutsche auch Prinzessin Kate (41), Prinz William (40), die Cambridge-Kinder sowie Königin Camilla (75) neben einem strahlenden König Charles auf dem Balkon präsentieren. Prinz Harry (38) und Ehefrau Meghan Markle (41) haben offenbar keine Einladung erhalten.