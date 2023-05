Er soll Nachfolger „Draculas“ sein: König Charles bald auf Ahnenbesuch in Siebenbürgen

Von: Annemarie Göbbel

Durch die Adern König Charles III. fließt zweifellos blaues Blut, doch seine Blutlinie hat weitere spektakuläre Züge, deren Wurzeln in Transsilvanien liegen.

London – Für König Charles III. (74) steht im Juni offenbar seine erste Auslandsreise nach der Krönung an. Der Regent besucht Siebenbürgen laut The Sun meist im Mai oder Juni, um in den Bergen zu wandern und in der Nähe seines Hauses in Viscri (Deutsch-Weißkirch) zu malen. Er sprach mehrfach von der Erholung in den Karpaten und sagte, das Land liege ihm im Blut. Das meint der Monarch wörtlicher, als man zunächst glauben mag.

König Charles ist der 16-fache Urenkel von Vlad III. Drăculea

Es wird angenommen, dass König Charles über Königin Mary (85, † 1953), der Gemahlin von König Georg V. (70, † 1936), der 16-fache Urenkel von Vlad III. Drăculea (45, † 1476) ist – zumindest sagt er das selbst. Vlad Tepes, der Pfähler, ein Krieger aus dem 15. Jahrhundert, der auch als Vlad Dracula bekannt wurde, soll in Schlachten gegen das Osmanische Reich 23.000 Menschen getötet haben. Sein Vorname diente als Inspiration für Bram Stokers blutrünstiges Buch über den Vampirgrafen.

Charles hingegen ist mehr an Land und Leuten interessiert: „Hier gibt es ein Gefühl von uralter Kontinuität. Ein Tugendkreis, in dem Mensch und Natur im Gleichgewicht sind“. Der rumänische Präsident Klaus Iohannis (63), der selbst der rumänisch-deutschen Volksgruppe der Siebenbürger Sachsen entstammt, wird Charles laut Sun offiziell im Cotroceni-Palast, seiner Residenz in der Hauptstadt Bukarest, begrüßen. Die Reise soll jedoch hauptsächlich ein Kurzurlaub in Siebenbürgen sein und offenbar auch ohne Königin Camilla (75) stattfinden, heißt es.

König Charles verriet „Hobbit“-Schauspieler Luke Evans, dass er mit Vlad Dracula verwandt ist „Bloody Hell“ titelte „The Sun“ im November 2022, was sich frei mit „Zum Teufel“ übersetzen lässt. Der „Hobbit“-Star Luke Evans (44) hatte gerade den Film „Dracula Untold“ aus dem Jahr 2014 beendet, als er Seine Majestät, den damaligen Prince of Wales, zum ersten Mal traf. Der Darsteller mimte in der fiktiven Version Vlad Tepes, der sich in einen Vampir verwandelt. In der The Jonathan Ross Show sagte Luke: „Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich mit Charles sprach.“ Er sei auf ihn zugekommen und hätte ihn gefragt, woran er arbeite. „Und ich sagte: ,Ich habe gerade einen Film über Vlad fertiggestellt, der sich in Dracula verwandelt.‘ Und er sagte: ‚Lustigerweise bin ich mit Vlad Tepes verwandt.‘“ Evans bekannte in der Show, was alle dachten: „Ich dachte, er mache Witze, aber ich habe seine Abstammung bis zu Vlad durchgearbeitet.“ Charles Abstammung lasse sich über die Blutlinie seine Urgroßmutter Maria von Teck bis zu Vlad IV. zurückverfolgen, dem Halbbruder des berüchtigten Herrschers.

König Charles verliebte sich schnell in die malerischen Orte und investierte in Immobilien

Seine Majestät kommt schon seit 1998 regelmäßig nach Siebenbürgen und verliebte sich schnell in Viscri mit seiner historische Kirchenburg sowie dem gut erhaltenden Dorfkern und seinen sächsischen Höfen. Beides steht seit 1999 auf der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO. Der König ist Schirmherr des Mihai-Eminescu-Trust, der in den Gemeinden aktiv ist. Fluch und Segen für die knapp 470 Bewohner. Die Zahl der Eintrittskarten für die Kirchenburg sollen laut BBC von 5.000 im Jahr 2005 auf 45.000 im Jahr 2019 gestiegen seien. Man kann sich vorstellen, was das mit einem Ort macht, der wegen seiner schlechten Verkehrsanbindung fast keine Neubauten und nur wenig Autoverkehr stemmen will und kann.

Von den Strapazen der Krönung erholte sich das Königspaar gemeinsam ein paar Tage in Sandringham in Norfolk, bevor es zu einem Überraschungsbesuch in Nordirland aufbrach. Gemeinsam will das Königspaar dieses Jahr eine offizielle Reise nach Kenia unternehmen und will angeblich noch im Sommer den verschobenen Staatsbesuch in Frankreich nachholen. Vermutlich will Charles III. nach der zweiten anstehenden Krönung in Schottland die Seele in Siebenbürgen etwas baumeln lassen. Verwendete Quellen: thesun.co.uk, wikipedia.org, siebenbuergen.de