Er will es allen beweisen: Bekannter TikToker rappt bei DSDS im Rollstuhl

Teilen

Belal erfüllt sich bei DSDS einen Traum. © Screenshots/RTL+

DSDS-Kandidat Belal sitzt im Rollstuhl und schreibt Rap-Songs über seine Erfahrungen im Alltag. Pietro Lombardi ist das Idol des 24-jährigen.

Kandidat Belal Mahmoud (24) sitzt im Rollstuhl und überzeugte rappend die Jury. Am 14. Januar startete die neue Staffel „Deutschland sucht den Superstar“. An der Seite von Dieter Bohlen (68) sind Pietro Lombardi (30), Leony (25) und Katja Krasavice (26) in der DSDS-Jury 2023. Bei den ersten Kandidaten war auch Belal aus Berlin mit dabei. Der 24-Jährige sitzt im Rollstuhl, da er an Muskeldystrophie (einer erblichen Muskelerkrankung) leidet.

Da die Muskeln von Belal immer schwächer werden, ist er stark in seinen Bewegungen eingeschränkt und sitzt im Rollstuhl. Er hat außerdem eine Metallstange in der Wirbelsäule, die ihn stützt. Doch trotz aller Widrigkeiten ist Belal voller Lebensfreude und nimmt jetzt an DSDS teil. Der 24-Jährige erzählt in einem Interview mit der Bild: „Ich möchte als Rapper durchstarten und natürlich bei DSDS gewinnen. Mit meiner Teilnahme will ich Menschen mit Behinderung beweisen, dass auch sie auf einer großen Bühne stehen können, um zu zeigen, was sie draufhaben. Bei DSDS wird für mich ein Traum wahr.“

Pietro Lombardi ist Belals großes Vorbild

Die Texte für seine Rap-Songs schreibt Belal selbst. Insbesondere beschreibt er sein Leben und den Alltag als Mensch im Rollstuhl: „Ich habe mich an das Leben im Rollstuhl gewöhnt. Er hilft mir mit einem speziellen High-Tech-Arm, eine Wasserflasche zu greifen und zu trinken oder an einer Haustür zu klingeln.“ Leider kommt es jedoch manchmal zu schwierigen Situationen: „Nervig wird’s, wenn ein Fahrstuhl mal kaputt ist. Denn die Treppen hilft mir auch der Rollstuhl nicht hoch.“ Bei DSDS rappt Belal den Song „Ich lass dich nicht los“ von Pietro Lombardi. Dieser freut sich so sehr darüber, dass er gleich mitsingt. Außerdem meint Juror Pietro: „Du bist ein großes Vorbild für alle Menschen da draußen!“