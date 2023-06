„Erbärmlich“: Peter Klein rechnet nach Interview eiskalt mit Iris ab

Von: Lukas Einkammerer

Vor wenigen Tagen gab Iris Klein ihr erstes Interview seit dem Trennungs-Drama mit Peter. Ihr Ex reagiert darauf mit einer wütenden Botschaft.

Mallorca – Der Rosenkrieg zwischen Iris Klein (56) und ihrem Noch-Ehemann Peter (56) scheint wohl niemals ein Ende zu nehmen. Vor wenigen Tagen packte Iris gegenüber BILD über ihre Seite der Geschichte sowie ihre neue Beziehung aus und anstatt die Sache ruhen zu lassen, gräbt ihr Ex das Kriegsbeil wieder aus und feuert auf Instagram zurück.

„Tatsachen verdreht“: Peter Klein wehrt sich nach Interview von Iris

Während Iris in der BILD-Show „Zuckerbrot und Peitsche“ das Drama der letzten Monate Revue passieren ließ, bedankte sich Peter Klein öffentlich bei seiner vermeintlichen Flamme Yvonne Woelke (41). Doch auch wenn manche Fans sicher geglaubt hatten, er würde die öffentlichen Worte seiner Ex unkommentiert lassen, meldete er sich nur einen Tag später wutentbrannt zu Wort.

„So sieht die Story also aus, wenn man Tatsachen verdreht, die Chronologie von Ereignissen ändert und ein paar bedeutsame Kleinigkeiten weglässt, während man geschickt erfundene Details zufügt“, wettert Peter Klein in seiner Instagram-Story. Vor allem den Zeitpunkt des Interviews, an dem er und Yvonne Woelke „wieder ‚zur Verfügung‘“ stünden, kritisiert der leidenschaftliche Bodybuilder scharf und betont, dass er nie zur Presse gehe.

Iris Klein – mehr als nur „die Mutter von …“ Iris Klein ist es leid, immer nur als „die Mutter von …“ abgestempelt zu werden. Schließlich blickt die Mutter von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser selbst auf eine bewegte Karriere im Reality-TV zurück. Das sind die wichtigsten Stationen ihres Show-Lebens: „Big Brother“ (2010), „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2013), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020), „Die Festspiele der Reality-Stars – Wer ist die hellste Kerze?“ (2021), „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

„Einfach nur erbärmlich“: Peter Klein zerlegt Iris nach Enthüllungs-Interview

Eine Sache ist Peter Klein ganz besonders ein Dorn im Auge – dass Iris es trotz ihrer neuen Beziehung für nötig hielt, die explosiven Auseinandersetzungen und dramatischen Wendungen der letzten Monate wieder aufleben zu lassen. „So groß scheint das neue Glück also doch nicht zu sein, wenn man es für notwendig hält, die letzten Monate wieder aufzurollen“, feuert er gegen die Katzenberger-Mama, „Ich finde so ein Verhalten einfach nur erbärmlich.“

Ihm platzt der Kragen: Peter Klein feuert auf Instagram gegen Iris zurück. © Screenshot/Instagram/peterklein_official (Fotomontage)

Mit Peters öffentlicher Antwort auf Iris‘ Interview, bei der er sowohl Yvonne als auch sein Management verlinkte, dürfte das Kriegsbeil im Klein-Krach wieder ausgegraben sein – es bleibt abzuwarten, was Iris auf die harten Worte ihres Noch-Gatten zu sagen hat. Derweil verriet Iris Klein auch, dass sie ihren neuen Freund „Mr. T“ auf einem Parkplatz kennengelernt hat. Verwendete Quellen: Instagram/peterklein_official