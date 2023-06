Erbitterter „Best of“-Zweikampf: Helene Fischer kommt einfach nicht an Andrea Berg ran

Von: Kevin Drewes

Wer ist die Königin im Schlager-Land? Obwohl Helene Fischer wesentlich später als Andrea Berg ihre Karriere startete, gilt sie für viele als der Superstar. Mit ihren Shows setzt sie dabei auch immer wieder neue Maßstäbe. Doch im benachbarten Österreich kommt sie zumindest in den Charts bei weitem nicht an Andrea Berg heran.

Ammersee / Kleinaspach - Vor wenigen Wochen erschien das neue Best-Of-Album von Helene Fischer (38) - mitten in ihrer Tour ist das natürlich ein cleverer Schachzug. Das bescherte ihr am Dienstag (13. Juni) die insgesamt 400. Chartwoche in Österreich. Das schafften bisher nur zwei Künstler - die Kultband ABBA und Andrea Berg (57).

Helene Fischer megaerfolgreich – doch Andrea Berg bleibt auf dem Vormarsch

Helene Fischer hat damit also den nächsten Rekord geknackt. Auch auf ihrer aktuellen Tour räumt sie einen Award nach dem anderen ab - zuvor konnte sie sich schon Rekordhalterin beim Preis „Die Eins der Besten“, „Goldene Henne“ sowie in der Kategorie „Echo Pop“ nennen. Doch in den österreichischen Charts ist sie nicht die Königin.

In diesem Punkt liegt Andrea Berg weit vorne. Sie kann 670 Wochen mit ihrem Best-Of in den österreichischen Charts vorweisen. Das sind mal eben noch 270 Wochen mehr als Helene Fischer. Sie wird also noch einige Zeit brauchen, bis Andrea Bergs Rekord ins Wanken gerät.

In der Schweiz regiert Helene FIscher In der Offiziellen Schweizer Album-Hitparade ist Helene Fischer mit 588 Wochen der am häufigsten vertretene deutsche Interpret. Darüber hinaus kann Helene Fischers „Best Of“ mit 214 Wochen einen Rekord für das am häufigsten platzierte Album eines Solo-Künstlers verbuchen.

Andrea Berg legte schon im Jahr 2001 los

Keine Frage, in den österreichischen Charts regiert Andrea Berg. Ihr erstes Best-Of-Werk erschien dort übrigens bereits im Jahr 2001. Sechs Jahre später folgte „Die neue Best Of“. Erst 2021 folgte die Platin Edition. Von Helene wird das diesjährige Best Of sicherlich auch nicht das letzte gewesen sein.

Andrea Berg und Helene Fischer sind beide megaerfolgreich. In Deutschland gilt die Blondine als Schlagerqueen. Im benachbarten Österreich regiert allerdings Andrea Berg. © IMAGO / Karina Hessland & IMAGO / osnapix

Und vielleicht beschert ihr die Präsenz durch die Tour, auf der Helene Fischer kürzlich einen jungen Fan auf die Bühne holte, noch einige weitere Chart-Wochen. Verwendete Quellen: Austrian Charts