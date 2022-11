„Macht mich wahnsinnig“: Schlagerstar Eric Philippi kann nicht aufhören, an Musik zu denken

Teilen

Eric Philippi ist als eigenständiger Musiker und als Songwriter gleichermaßen erfolgreich. Dass er andauernd über Melodien nachdenkt, ist aber auch eine Belastung für den Schlagerstar. (Fotomontage) © Instagram/Eric Philippi & IMAGO/Harald Deubert

Eric Philippi ist als eigenständiger Musiker und als Songwriter gleichermaßen erfolgreich. Dass er andauernd über Melodien nachdenkt, ist aber auch eine Belastung für den Schlagerstar.

Saarbrücken – Eric Philippi (25) begeistert mit Liedern wie „Schockverliebt“ die Massen, doch auch als Songwriter hat er bereits einige Hits für andere Künstler geschrieben. Der Schlagerstar erhielt außerdem bereits als Teenager eine klassische Ausbildung an der Trompete und verfügt nicht zuletzt deshalb über fundierte Kenntnisse in Sachen Musik. Melodien und Textzeilen begleiten Philippi ständig in seinem Alltag, doch was andere als Gabe sehen, ist für den Mittzwanziger auch manchmal eine Belastung. Wie er im Interview mit „Meine Schlagerwelt“ verriet, denke er ununterbrochen über neue musikalische Kreationen nach. Deshalb könne er nachts sogar teilweise nicht schlafen.

Glücklicherweise hat Eric Philippi jedoch eine Meditation entdeckt, die ihm dabei hilft, seinen Dauerohrwurm abzustellen. Im Gespräch mit den Reportern verriet er dazu: „Es ist ständig Musik in meinem Kopf. Das macht mich manchmal wahnsinnig. Es gibt dann eine Meditation, die ich mache, wenn ich für mich bin, in der ich dann wieder zu mir selbst finde. Das ist wichtig und werde ich mir auch beibehalten.“

Um zu komponieren benötigt Eric Philippi vor allen Dinge Ruhe

Doch obwohl Eric Philippi manchmal mit seinem eigenen musikalischen Schaffen überfordert ist, will er doch keine Pause einlegen. Ganz im Gegenteil: Schon bald soll das zweite Studioalbum des Profi-Trompeters auf den Markt kommen. Als Songwriter arbeitete er zuletzt unter anderem mit Schlagerikone Howard Carpendale (76) zusammen. Das gemeinsame Lied „Weiße Taube“ wurde durch den Ukraine-Krieg inspiriert, dessen Schrecken auch die beiden Musiker emotional belastete.

Damit Eric Philippi auch weiterhin so produktiv sein kann, braucht er jedoch gelegentlich auch Ruhephasen. Denn nur, wenn er ganz bei sich ist, kann der Sänger seiner Kreativität freien Lauf lassen. Dazu erzählt er im Interview: „Wir im Saarland sagen immer: Großes entsteht im Kleinen. So ist es für mich auch. Ich brauche immer ein bisschen Ruhe, um neue Ideen zu schöpfen. Wenn man die nicht hat, entstehen meistens auch nicht so gute Songs, weil das braucht ja auch ein bisschen Zeit und Liebe.“