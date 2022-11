Eric Philippi, Patrick Lindner u.v.m.: Das sind die Gäste von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ am 1.1.

„Schlager-Spaß“: Gästeliste steht

+ © IMAGO/Future Image & IMAGO/osnapix & IMAGO/Bildagentur Monn Schlagerfreunde aufgepasst: Die Gästeliste für den „Schlager-Spaß“ ist nun bekannt. Schade nur, dass die Show zeitgleich mit einem weiteren Publikumshit erstausgestrahlt wird. (fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO/osnapix & IMAGO/Bildagentur Monn

Schlagerfreunde aufgepasst: Die Gästeliste für den „Schlager-Spaß“ ist nun bekannt. Schade nur, dass die Show zeitgleich mit einem weiteren Publikumshit erstausgestrahlt wird.

Schlagerfans haben sich den Tag sicher längst im Fernsehprogramm angestrichen: Am 1. Januar 2023 gibt es nämlich ein Jubiläum zu feiern. Andy Borg wird zum 50. Mal die beliebte Sendung „Schlager-Spaß“ moderieren. Die Show wurde erst Ende 2018 ins Leben gerufen und wurde ursprünglich in einer gemütlichen Weinstuben-Kulisse vor Live-Publikum aufgezeichnet. Auf das Publikum vor Ort muss mittlerweile verzichtet werden, doch der „Schlager-Spaß“ erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.

Am Neujahrsabend wird die Sendung also um 20:15 Uhr im SWR gezeigt – wenn das kein guter Start ins neue Jahr ist! Endlich ist auch bekannt, wer dieses Mal bei Andy Borg (62) zu Gast sein wird. Neben dem Moderator selbst werden Patrick Lindner, Eric Philippi, Tokio Spitzbuam, Bonny Tones, Landfunk Tirol, Tina Rainford und die Zellberg Buam auftreten und den Zuschauern einen schönen Abend bereiten.

Hochkarätige TV-Konkurrenz für die Jubiläumsausgabe

Ein wenig traurig ist für manchen vielleicht auch, dass genau zur gleichen Sendezeit im ZDF das „Traumschiff“ mit Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) in See stechen wird. Da fällt die Wahl nicht leicht, aber sicher werden von beiden Sendungen auch Wiederholungen ausgestrahlt. Ein wenig seltsam scheint, dass die 49. Ausgabe des „Schlager-Spaß“ dann erst am 21. Januar gesendet wird. Wahrscheinlich wollte man aber einfach das besondere Datum des Neujahrstages für die Jubiläums-Ausgabe reservieren.