„Immer noch sehr surreal“: Eric Philippi kann plötzlichen Erfolg selbst nicht fassen

Teilen

Schlagerstar Eric Philippi reflektiert ehrlich über seinen Erfolg. Seinen plötzlichen Durchbruch könne der Sänger selbst noch immer nicht fassen. (Fotomontage) © Instagram/Eric Philippi & IMAGO/Joachim Sielski

Alle reißen sich derzeit um Schlager-Newcomer Eric Philippi. Der „Schockverliebt“-Sänger zeigt sich dagegen ganz bescheiden und herrlich bodenständig.

Eric Philippi (25) ist der derzeit angesagteste Senkrechtstarter der Schlagerbranche. Im vergangenen Jahr gewann der Sänger die „Schlagerchallenge“ von Florian Silbereisen (41). Seitdem ging es für den jungen Musiker steil bergauf. Spätestens seine Erfolgssingle „Schockverliebt“ machte ihn zum neuen Shootingstar am Schlagerhimmel. Sein gleichnamiges Album erschien im September 2021 und schaffte es auf Platz 12 der deutschen Albumcharts. Im März veröffentlichte Eric Philippi dann zusammen mit Schlager-Ikone Howard Carpendale (76) einen Friedenssong. Darüber hinaus wurde er im Frühling von Florian Silbereisen dazu eingeladen, ihn bei der „Schlagerfest XXL“-Tour zu begleiten.

Kein Wunder, dass Eric Philippi rückblickend immer noch nicht fassen kann, was sich innerhalb eines Jahrs in seinem Leben getan hat. Ursprünglich hatte der Schlager-Newcomer eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker begonnen, entschloss sich dann aber doch für eine musikalische Laufbahn. „Ich bin nach wie vor noch nicht wirklich angekommen. Es fühlt sich immer noch sehr surreal an“, gesteht er im Interview mit „MDR um 4“.

Eric Philippi: „Ich kann nicht gut mit so viel Aufmerksamkeit umgehen“

Gleichzeitig betont Eric Philippi: „Es ist was Besonderes, das machen zu dürfen, was ich liebe und meine Geschichten, den Menschen da draußen nahe bringen zu dürfen.“ Der „Ein letzter Kuss“-Interpret hadere allerdings ein wenig damit, im Mittelpunkt zu stehen. „Insofern ist es schon komisch, die Leute erkennen einen, immer mehr“, gibt er zu. „Ich kann eigentlich gar nicht gut mit so viel Aufmerksamkeit und diesem Druckgefühl umgehen.“ Trotz allem sieht Philippi gerne über die Schattenseiten des Ruhms hinweg: „Andererseits gibt es mir sehr viel und ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen.“

Schlagersänger Eric Philippi © Imago/Guenter Hofer

Im weiteren Verlauf des Gesprächs macht der Künstler klar, dass er noch viele Jahrzehnte lang Musik veröffentlichen will. „Ich verspreche Ihnen, ich höre nicht auf und ich wünsche mir sehr, dass es so weitergeht wie es aktuell ist“, kündigt er an. Derzeit sei er noch mit dem Feilschliff an seinem neuen Album beschäftigt, das „so gut wie fertig“ sei. Eine Nachricht, die Eric Philippis Fans sicher gerne hören!