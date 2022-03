„So eine Art Meditation“: Eric Philippi enthüllt rührendes Bühnenritual mit seinem Papa

Schlagerstar Eric Philippi enthüllt: Er hat ein besonderes Bühnenritual! © Joachim Sielski/Imago

Bühnenritual: Eric Philippi enthüllt, dass er ein Ritual mit seinem Vater hat, bevor er ein Konzert gibt. Dem Star ist vor seinen Shows ein kurzer Moment der Stille wichtig.

Saarland - Sänger und Trompeter Eric Philippi (25) ist seit 2021 einer der neuen Stars am deutschen Schlager-Himmel. Der Gewinner der ARD „Schlagerchallenge.2021“ war beim „Musik für Sie“-Webtalk mit Uta Bresan (57) und Peter Heller zu Gast und sprach mit ihnen unter anderem darüber, wie er sich auf seine Bühnenauftritte vorbereitet.

Schlagerstar Eric Philippi erklärt meditatives Ritual mit seinem Vater

Der ursprünglich aus dem Saarland stammende Musiker verriet in dem Live-Talk, dass ihm vor seinen Auftritten „ein kurzer Moment der Stille“ wichtig sei. Um sich bei besonders großen Konzerten etwas vom Lampenfieber abzulenken, habe er zudem ein rührendes Bühnenritual mit seinem Vater. Er enthüllte, dass das Ritual vor seinen Shows mit einer Art Meditation zu vergleichen sei.

„Da gibt es die fünf Minuten vor dem Auftritt, wo wir uns nochmal in die Augen sehen, in die Arme nehmen und das gibt mir echt Kraft und Ruhe in dem Moment und da gehe ich immer völlig entspannt und gelassen raus. Es ist wie so eine Art Meditation, die ich mit meinem Paps dann mache“, plauderte der Frauenschwarm aus.

Eric Philippi verrät Bühnenritual mit seinem Vater

Der Musiker gestand jedoch, dass vor seinen Konzerten auch trotz des besonderen Bühnenrituals immer ein wenig Lampenfieber mit im Spiel sei. Der „Ein letzter Kuss“-Hitmacher erzählte: „Ich habe es immer.“ Der Nervosität vor seinen Shows kann der Star aber auch etwas Gutes abgewinnen, da er durch sein Lampenfieber sogar konzentrierter werde. Er fügte hinzu: „Ich glaube, man tut das, was man liebt, auch ein Stück weit besser, wenn man Lampenfieber hat, weil man konzentrierter ist.“