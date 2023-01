„Verliebtes Paar“: Sind Patrick Romer und Sabrina zusammen?

Patrick Romer und Sabrina Mina kommen sich beim Feiern näher. © Instagram/Sabrina Mina

Eric Sindermann bezeichnet Patrick Romer und Sabrina Mina als „verliebtes Paar“ und feuert so die Gerüchteküche wieder an. Gibt es etwa ein neues Promi-Pärchen?

Berlin – Die Gerüchteküche brodelt: Könnte Patrick Romer (27) wieder vergeben sein? Dem „Bauer sucht Frau“-Star wird seit einiger Zeit eine mögliche Liebelei mit Sabrina Mina (30) nachgesagt und nun befeuert „Sommerhaus der Stars“-Kumpane Eric Sindermann (34) die Spekulationen. Aus der gemeinsamen Teilnahme im Trash-Format ist scheinbar eine private Freundschaft zwischen Sindermann und Romer entstanden. Zusammen feierten die zwei nun zunächst im Hofbräuhaus und anschließend zog die Partycrew weiter in den Matrix-Club in Berlin. Mit dabei: Eric Sindermanns neue Freundin Josi und auch die Influencerin Sabrina.

Vor wenigen Tagen machte Sindermann seine neue Liebe öffentlich und verkündete, nun mit „Date or Drop“-Teilnehmerin Josi zusammen zu sein. Und nun könnte der 34-Jährige eine weitere Liebe enthüllt haben. In einer Instagram-Story aus dem Hofbräuhaus heißt es, Patrick Romer und Sabrina Mina seien ein „verliebtes Paar“. In dem kurzen Clip, den Sindermann mit seiner Instagram-Community teilt, schaukeln Patrick und Sabrina Arm in Arm zur Musik und Eric schreibt dazu: „Noch ein verliebtes Paar“. Hat der Realitystar da etwa etwas ausgeplaudert?

Handelt es sich bei dem Flirt mit Sabrina Mina um Ablenkung vom Trennungsschmerz?

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Clip im Netz für Spekulationen über eine mögliche Liebelei zwischen den beiden sorgt. Kürzlich teilte die „5 Senses of Love“-Teilnehmerin nämlich eine Instagram-Story, in der die 30-Jährige und der „Bauer sucht Frau“-Landwirt eng miteinander tanzen und Patrick der Beauty sogar in den Hals beißt. Auch den Clip von Eric Sindermann teilt die Blondine in ihrer eigenen Story – allerdings unkommentiert. Auch Patrick hat sich bislang nicht zu den Spekulationen geäußert.

Ob es sich bei dem Flirt nur um Ablenkung nach der Trennung von seiner großen Liebe Antonia Hemmer (22) handelt oder ob die zwei nun wirklich das „neue verliebte Paar“ sind, bleibt also weiterhin unklar. Vor wenigen Tagen wirkte es zumindest noch so, als wäre Romer noch nicht ganz über Liebes-Aus mit Antonia hinweg. Aus dem Skiurlaub schrieb der TV-Star via Instagram „Kopf sagt: „Vergiss sie.‘ Herz sagt: ‚Ruf sie an.‘ Alkohol sagt: ‚Nimm die Baustellenbeleuchtung mit und du wirst dich besser fühlen‘‘.