Eric Sindermann lässt sich Namen seiner neuen Freundin tätowieren

Eric Sindermann entscheidet sich für einen außergewöhnlichen Liebesbeweis und lässt sich den Namen seiner neuen Freundin tätowieren. (Fotomontage) © Instagram Eric Sindermann

Eric Sindermann entscheidet sich für einen außergewöhnlichen Liebesbeweis und lässt sich den Namen seiner neuen Freundin tätowieren.

Reality-TV-Star Eric Sindermann hat sich ein Tattoo für seine neue Freundin stechen lassen - und zwar über sein altes! Während seiner früheren Beziehung mit Josephine Lehmann, auch als Josi bekannt, hat sich der Tattoo-Liebhaber ein „J“ auf den Arm stechen lassen - ein symbolischer Ausdruck ihrer Liebe. Allerdings sind Eric und Josi seit Februar 2023 kein Paar mehr.

Trotz der Trennung zierte das Liebes-Tattoo weiterhin den Unterarm des 34-Jährigen. Doch am Samstag, den 3. Juni 2023, hat sich das geändert. Auf der Tattoo Convention in Dortmund, einer Messe für Tattoos und Lifestyle, setzte Sindermann seiner vergangenen Beziehung ein endgültiges Ende - auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise. Er entschied sich, den Namen seiner neuen Partnerin über das vorhandene „J“ tätowieren zu lassen.

Eric Sindermann: Cover-up Tattoo für seine neue Freundin

Schon seit einiger Zeit wurde über die frische Beziehung von Sindermann spekuliert. Mittlerweile ist bekannt: Die neue Frau seiner Seite heißt Sanja Alena. Ihr Name ist jetzt für immer auf Erics Arm verewigt. Das Foto seines neuen Tattoos hat der TV-Star auf Instagram geteilt. „Liebe geht unter die Haut“, schreibt Sindermann dazu.

Auch wenn es eine romantische Geste ist, scheinen die Gefühle seiner Fans gemischt zu sein. „Hast du nicht aus deinen Fehlern gelernt?“, fragt sich ein User unter dem Bild. „In ein paar Wochen fällst du wieder auf die Nase“, befürchtet ein anderer Fan. Selbst Reality-TV-Kollege Chris Broy findet, dass das neue Tattoo „voll groß“ ist.

Ob die Liebe und das Tattoo dieses Mal für die Ewigkeit bestimmt sind, bleibt abzuwarten. Schon bald werden die beiden auch in der RTLZWEI-Soap „B:Real - Echte Promis, echtes Leben“ zu sehen sein, die ab dem 12. Juni 2023 ausgestrahlt wird. Sindermann war bereits in Shows wie „Ex on the Beach“, „Promi Big Brother“ und „Das Sommerhaus der Stars“ zu sehen.