„Sind gerade mega down“: Eric Sindermann in Frankreich beklaut - über 15.000 Euro weg

Eric Sindermann freute sich eigentlich auf seinen Urlaub mit den Jungs. © Instagram/Ingonator & Imago

Es sollte der Roadtrip ihres Lebens werden: Jetzt müssen Eric Sindermann und seine Leidensgenossen wegen eines Diebstahls zur Polizei.

Frankreich – Gerade erst hatte er die anstrengenden Dreharbeiten zu „Das Sommerhaus der Stars“ beendet, jetzt folgt schon die nächste Strapaze für Eric Sindermann (34). Gemeinsam mit einigen anderen Reality-Stars — unter anderem „Schwiegertochter gesucht“-Kultkandidat Ingo (32) und „Temptation Island“-Star Credo La Marca — befand sich Eric auf einem Roadtrip in Frankreich. Unter dem Motto „Sommertrip der Stars“ wollten die Jungs mal so richtig die Sau rauslassen. Doch leider folgte schon früh die Ernüchterung.

Denn Eric Sindermann und seine Mitfahrer wurden während einer Pause an einem Rastplatz von Unbekannten bestohlen. Wie der TV-Star in einer Instagram-Story verriet, klauten die dreisten Diebe technische Geräte im Wert von etwa 15.000 Euro. Auch Tickets für die Weiterfahrt sind seitdem nicht mehr auffindbar. Für die Jungs, die eigentlich nur ein paar großartige letzte Sommerwochen erleben wollten, ist das Ganze eine absolute Katastrophe.

Eric Sindermann und seine Kollegen verbringen ihren Urlaub auf der Polizeiwache

„Wurden auf dem Rastplatz beklaut. Kamera, Laptops und Handy im Wert von 15.000 Euro wurden geklaut. Sind gerade mega down“, erzählt Eric Sindermann seinen Instagram-Followern über den Vorfall, „die Kamera war so wichtig und unsere Karten für die Fähre fehlen auch noch und werden digital nicht akzeptiert.“ Wie der „Sommertrip der Stars“ weitergehen soll, wissen Eric, Ingo und Credo offenbar noch nicht.

Zunächst einmal mussten die Fernsehberühmtheiten den Gang zur Polizei antreten. Dass es wirklich eine ernstzunehmende Chance gibt, die Diebe zu fassen, ist eher unwahrscheinlich. Immerhin waren die unbekannten Täter wohl selbst mit dem Auto unterwegs und sind seitdem über alle Berge. Trotzdem will Eric Sindermann Anzeige erstatten. Doch auch das gestaltet sich nicht so einfach. „Sind seit drei Stunden bei der Anhörung. Natürlich spricht hier keiner Englisch. Willkommen in Frankreich“, gibt er genervt zu Protokoll. Hoffentlich wendet sich für die Jungs doch noch alles zum Guten!