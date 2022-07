„Womit habe ich das verdient?“: Eric Sindermann hat Angst, dass seine Karriere vorbei ist

Eric Sindermann klagt seiner Community sein Leid © Instagram: dr.sindsen

Niedergeschlagen und geknickt meldet sich Eric Sindermann bei seinen Instagram-Followern. Eigenen Aussagen zufolge fürchtet der Reality-Star um seine Karriere.

Eric Sindermann (33) versetzt seine Fans in große Sorge: Auf Instagram zeigt sich der Reality-Star ungewöhnlich nachdenklich und traurig. „Ich stehe morgens auf und bin mega-down – ich sehe geknickt aus und zweifle an mir“, schüttet er den Fans in seiner Story sein Herz aus. „Die nächsten drei Monate werden die härtesten Monate in meinem Leben.“ Was genau er mit dieser herausfordernden Zeit meint, erklärt der ehemalige Handballer aber nicht.

Umso kryptischer sind die Worte, die Eric mit seinen rund 62.200 Followern teilt. „Ich kann nicht so tun, als würde es mir gut gehen. Dann stellt sich die Frage: Ist meine Karriere dann komplett vorbei? Womit habe ich das verdient?“, klagt er. Daraus wird jedenfalls deutlich: Den Modedesigner planen schlimme Existenzängste. Dabei läuft im Moment karrieretechnisch eigentlich alles super bei Eric Sindermann: Zuletzt nahm er bei „Promi Big Brother“ teil, wo er den achten Platz belegte. Demnächst ist er außerdem zusammen mit seiner Freundin Katharina Hambuechen (27) im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen.

Allerdings scheint es dem Ex-Sportler momentan gar nicht gut zu gehen. „Ich war ein schlechter Mensch, weil ich ungeduldig und auch gewalttätig war. Daraus habe ich nie einen Hehl gemacht, aber womit habe ich das verdient, dass meine Karriere jetzt an einem Scheideweg ist, an dem sich entscheidet, ob es nach oben oder nach unten geht?“, sinniert der frühere „Ex on the Beach“-Teilnehmer.

Eric Sindermann fürchtet sich vor Morddrohungen

Inzwischen hat er seinen Account sogar auf privat gestellt. Damit will sich Eric Sindermann eigenen Angaben zufolge gegen Hater schützen. „Ich werde das nicht einsehen und auch nicht auf mir sitzen lassen. Ich werde einen Shitstorm bekommen, Hass-Mails, wahrscheinlich sogar Morddrohungen. Da bin ich mir sicher“, befürchtet der „Dr. Sindsen“-Gründer.

Ob seine Sorgen mit der Ausstrahlung der neuen „Sommerhaus“-Folgen zusammenhängen? Auf Instagram hatte Eric Sindermann bereits angekündigt, dass es die „schlimmste Sommerhaus-Staffel aller Zeiten“ werde. Auch ein Produktionsmitarbeiter enthüllte vorab gegenüber Bild, dass Eric und seine Freundin Katharina für ordentlich Drama sorgen werden: „Die beiden haben sich heftiger aufgeführt als im letzten Jahr Michelle und Mike Monballijn – und das soll schon was heißen.“