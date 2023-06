Eric Sindermann macht Beziehung mit Sanja Alena offiziell

Teilen

Eric Sindermann und Sanja Alena sind offiziell ein Paar. Ein Tattoo vom Namen seiner Liebsten ließ er sich auch gleich stechen. © Screenshot/Instagram/dr.sindsen; Screenshot/Instagram/sanja_alena (Fotomontage)

Eric Sindermann und Sanja Alena haben ihre Liebe auf Instagram öffentlich gemacht. Die beiden Reality-Stars schweben auf Wolke Sieben.

Berlin – Eric Sindermann (34) und Sanja Alena (30) sind offiziell ein Paar. Dass die beiden Reality-Stars miteinander anbändelten, war in Insiderkreisen schon längst kein Geheimnis mehr. Doch bisher hatten der Ex-Handballer und die einstige „Der Bachelor Schweiz“-Siegerin ihre Liebe noch versteckt gehalten. Jetzt ließ Sindermann auf Instagram jedoch die Katze aus dem Sack. In einem süßen Posting gab er bekannt, mit Sanja Alena in einer Beziehung zu sein.

Eric Sindermann und Sanja Alena erlangten ursprünglich durch ihre Auftritte in verschiedenen Reality-Formaten Bekanntheit. Es passt also, dass die zwei Frischverliebten sich ebenfalls während der Dreharbeiten zu einer solchen TV-Show eine Chance in Sachen Liebe gaben. Wie „Dr. Sindsen“ in seinem neuesten Insta-Beitrag verrät, sei es während ihrer Teilnahme bei „Eating with my Ex“ für „TLC Deutschland“ zu erneuten Annäherungsversuchen gekommen.

Eric Sindermann und Sanja Alena posten einen Liebes-Schnappschuss auf Social Media

„Jetzt ist die Zeit, mutig zu sein, etwas Neues zu beginnen und den Zauber des Neuanfangs zu spüren“, beginnt Eric Sindermann sein Liebes-Posting auf Instagram. Sanja Alena und er wollten kein Geheimnis mehr aus ihrer Beziehung machen, schreibt er dann in seinem Beitrag weiter: „Endlich dürfen wir es sagen: Sanja und ich haben bei ‚Eating with my Ex‘ auf ‚TLCde’ wieder zueinander gefunden.“

Bereits in der Vergangenheit hatte es zwischen Eric und Sanja ordentlich geknistert. So richtig offiziell wollten es die beiden damals allerdings wohl noch nicht machen. Erst vor kurzem hatte Sanjas gute Freundin Arielle Rippegather (32) das Hin und Her vonseiten des „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten kritisiert: „Er weiß, dass Sanja ihn mag und zum Sex ist sie dann gut genug. Dann verbringen sie eine schöne Zeit und dann zeigt er ihr wieder die kalte Schulter“, lautete Rippegathers harsches Urteil damals.