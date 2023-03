Eric Sindermann will Psycho-Therapie live auf Instagram machen

Eric Sindermann will Psycho-Therapie live auf Instagram machen © Instagram: dr.sindsen

Fans raten Eric Sindermann zur Therapie, um sein verkorkstes Liebesleben in den Griff zu bekommen. Diese will Sindermann live auf Instagram übertragen.

Berlin – Eric Sindermann (34) möchte auf Anraten seiner Fans eine Therapie machen und das Ganze live auf seinem Instagram-Account übertragen. Grund dafür: Sein Liebesleben. Vor wenigen Wochen war der Realitystar noch Feuer und Flamme und über beide Ohren in Freundin Josephine Lehmann verliebt. Nach dem katastrophalen Auftritt im „Sommerhaus der Stars“ (RTL) mit Ex-Freundin Katharina Hambüchen und der darauffolgenden öffentlichen Schlammschlacht, war Josephine die neue Frau an der Seite des Designers. Und Sindermann war sich direkt sicher mit der Beauty: Nur wenige Tage nach Bekanntgabe ihrer Liebe sprach Eric mit Promiflash bereits vom Zusammenziehen und damit nicht genug. Um seine Hingabe für seine Liebste zu beweisen, ließ sich Sindermann sogar ein „J“ tätowieren.

Während das „J“ unter der Haut bleibt, hat Josephine nun nach nur wenigen Wochen Beziehung das Weite gesucht. Ihre Beweggründe sind wenig überraschend: Sindermann habe ihr kaum Luft zum Atmen gelassen. In Sachen Liebesleben könnte der selbsternannte Modekönig wohl also ein wenig Hilfe vertragen. Das finden auch seine Follower, die sein tägliches Treiben auf seinem Instagram-Profil verfolgen, und raten dem 34-Jährigen, sich in eine Therapie zu begeben.

Eric Sindermann schöpft Hoffnung: Mit der Therapie soll die nächste Beziehung besser laufen

Den Rat will der „Ex on the Beach“-Teilnehmer nun befolgen und es mit seiner Community teilen. „Ich werde die komplette Woche dafür nutzen, um gewisse Problem von mir aufzuarbeiten“, verkündet Sindermann in seiner Story und will, dass seine Community live dabei ist. Alles, was in dieser Woche der Aufarbeitung passiert, wolle der 34-Jährige live auf seinem Instagram-Profil übertragen. Schließlich sei es seine Community gewesen, die ihn darauf aufmerksam gemacht habe, dass er Hilfe gebrauchen könnte. Daher empfindet Sindermann es als angebracht, seine Follower an dem Prozess teilhaben zu lassen.

Mit der Therapie erhofft sich der Realitystar zukünftig mehr Glück in Sachen Liebe: „Ich hoffe, dass ich vielleicht in der nächsten Beziehung einige Fehler nicht mache“. Die neugewonne Hoffnung nach dem Liebes-Aus von Josephine Lehmann verdankt Eric seinen besorgten Fans und richtet aufrichtige Worte an seine Anhängerschaft: „Deswegen bin ich euch allen dankba, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt.“