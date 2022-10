Eric Sindermanns Frauen sind nur an Fame interessiert: Er will „neuerdings Intelligenz“

Eric Sindermann weiß, was er sich von seiner künftigen Partnerin wünscht © Instagram: dr.sindsen

Eric Sindermann weiß, die meisten Frauen wollen Fame. Er steht „neuerdings“ aber auf intelligente Frauen, verkündet der Realitystar in seiner Instagram-Story.

Berlin – Eric Sindermann (34), der selbsternannte Modekönig, sorgte im „Sommerhaus der Stars 2022“ vor allem wegen seines fragwürdigen Umgangs mit seiner Freundin Katharina Hambüchen (27) für Diskussionen. Kein Wunder, dass die Beziehung zwischen den zweien schließlich die Sommerhaus-Probe nicht überstanden hat – mit einem großen Knall ging die Liebesreise und der Traum vom „Promi Paar des Jahres“ vor laufenden Kameras zu Ende.

Als Single hat es der Modedesigner wohl gar nicht mal so einfach – so seien die meisten Frauen, die mit dem 34-Jährigen anbändeln wollen, nur an seinem Fame interessiert. Auf eine Frage seiner Instagram-Fans, ob Sindermann auf natürliche oder gemachte Frauen stehe, antwortete Dr.Sindsen, wie er sich auf der Plattform nennt, dass er mittlerweile keinen bestimmten Typ Frau habe. Ihm sei aber neuerdings Intelligenz bei Frauen wichtig.

Mit Frauen, die nur an seinem Fame interessiert sind, hat Eric Sindermann kein Problem: „Könnte schlimmere Probleme haben“

Das sind ja mal wieder ganz neue Töne von dem Frauenversteher, der in Sachen Zweisamkeit scheinbar gerne mal seine Meinung ändert. Allerdings brauchen wir uns gar keine Illusionen machen, dass Eric Sindermann nun zum Schmusekater wird und auf der Suche nach der einen intelligenten Frau ist, denn der 34-Jährige schafft es quasi noch im gleichen Satz diese Hoffnung zu zerstören. Ihm sei bewusst, dass die meisten Frauen nicht an ihm selbst, sondern an dem Fame und Mehrwert interessiert seien, heißt es in seiner Story. Das stellt für den Modekönig aber kein Hindernis dar: „Damit kann ich gut leben. Könnte schlimmere Probleme haben“, schreibt Eric weiter.

Dass Eric Sindermann kein Kind von Traurigkeit ist, bewies der „Ex On The Beach“-Kandidat schon nach der Trennung von Katharina, denn davon erholte sich Sindermann in den Armen von Realitystar Sanja Alena (30). An einer Beziehung war der Modekönig mit der Blondine seinerzeit nicht interessiert. Von einem anderen Beziehungsmodell mit Sanja wäre der 34-Jährige allerdings nicht abgeneigt, das weniger Verpflichtungen verspricht. Beim „Night of the Nights“-Event plauderte Eric mit Promiflash aus dem Nähkästchen und verriet: „Offene Beziehung geht bei mir gar nicht, aber Freundschaft Plus finde ich sehr gut. Gefällt mir.“