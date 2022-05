„Erinnert ihr euch noch?“: Ben Zucker stellt sein erstes Pressefoto nach

Ben Zucker stellt sein allererstes Pressefoto nach © IMAGO / STAR-MEDIA & Instagram/ben_zucker_musik

Ben Zucker stellt auf Instagram eines seiner ersten Promo-Bilder nach. Mit dem Foto erinnert er an die frühen Tage seiner Musikkarriere und lässt Fans in Erinnerungen schwelgen.

Berlin – Ben Zucker (38) ist ein echter Vollblutmusiker. Als Kind ostdeutscher Eltern wuchs er in der Hauptstadt auf, später wohnte Zucker in einem besetzten Haus und begann im Teenie-Alter Musik zu machen. Der „Was für eine Geile Zeit“-Interpret ist also schon einige Jahre in der Szene aktiv und kann auf einige rührende, aber auch lustige Erinnerungen zurückblicken. Unter anderem sein allererstes Pressefoto hat für den Schlagersänger natürlich eine ganz besondere Bedeutung.

Auf dem Bild ist Zucker vor einer schwarz-roten Wand zu sehen. In lässiger Jeansjacke und mit Vans lächelt der damals noch einige Jahre jüngere Musiker in die Kamera. Seine Haare trägt Ben auf dem Schnappschuss ein wenig länger als aktuell und seine wichtigste Wegbegleiterin — die Gitarre — ist selbstverständlich auch mit abgebildet. Entspannt stützt er sich mit der linken Hand auf das Instrument, denn zusammen sind die beiden ein unschlagbares Team!

Für seine Fans stellt Ben Zucker sein erstes Pressefoto nach, um in Erinnerungen zu schwelgen

Für seine Fangemeinde hat der „Na Und?!“-Macher dieses wichtige Foto jetzt nachgestellt. Mit modernerer Frisur und einem leicht abgeänderten Outfit steht Ben Zucker auf dem neuen Bild vor einem himmelblauen Hintergrund. Auch die Gitarre ist eine andere als damals, doch natürlich darf das Saiteninstrument in dem Beitrag nicht fehlen. Die Erinnerung an seinen Karrierestart lässt Ben sogar ein wenig emotional werden. Zu seinem Post schreibt er: „Bande, erinnert ihr euch noch?! Eins der ersten Pressefotos, die entstanden sind... Als wär’s gestern gewesen!“

Seine Follower freuen sich über diesen unerwarteten „Blast from the Past“ und kommentieren fleißig mit zahlreichen Herzchen-Emojis. Nicht wenige finden, dass Ben auf den Fotos ziemlich „süß“ aussieht — mit seinem nachgestellten Shooting hat der Schlagerstar seiner Fangemeinde also eine echte Freude machen können.