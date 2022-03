„Erinnert mich an Aktenzeichen XY ungelöst“: Joelina Karabas entsetzt von ihren neuen Passfotos

Von: Sarah Wolzen

Teilen

Joelina Karabas ist entsetzt über ihre Passfotos, denn sie findet, sie sieht eigentlich ganz anders aus © Screenshots Instagram: joelinakrbs

Joelina Karabas braucht einen neuen Ausweis. Doch beim Anblick ihrer Passfotos stockt der Tochter von Danni Büchner der Atem. Joelina kann sich selbst nicht wiedererkennen.

Mallorca - Da brezelt man sich extra auf und dann das! Joelina Karabas (22) hat sich neue Passfotos machen lassen, doch auf den Bildern kann sich die Mallorca-Auswanderin selbst nicht erkennen, wie tz.de berichtet.

Joelina Karabas findet ihre neuen Passbilder schrecklich

Wer kennt es nicht: Der Ausweis muss erneuert werden und um nicht das nächste Jahrzehnt mit einem schrecklichen Foto durch die Gegend laufen zu müssen, macht man sich besonders schick. Doch scheinbar sehen nur die wenigsten Menschen auf ihren Passfotos so aus, wie sie es gerne hätten. Joelina Karabas kennt das Problem.

„Erinnert mich an Aktenzeichen XY ungelöst“: Joelina Karabas entsetzt von ihren neuen Passfotos

Die Tochter von Danni Büchner (44) ist so gar nicht begeistert von den Fotos, die ihr der Automat ausgespuckt hat, denn sie findet: „Das sieht doch nicht schön aus! Hallo? Das bin doch gar nicht ich! Das sind zwei verschiedene Welten!“ Die Bilder erinnern Joelina sogar an Fahndungsfotos einer berühmten ZDF-Show: „Erinnert mich an Aktenzeichen XY ungelöst!“

Joelina Karabas hat besonderen Berufswunsch

Fans von Joelina Karabas stellt sich nun natürlich die Frage: hätte die 22-Jährige das Unglück nicht vorhersehen können? Schließlich hatte Joelina erst kürzlich verkündet, Wahrsagerin werden zu wollen.

Lesen Sie auch „Nicht ganz 4000 Euro“: Daniela Katzenbergers Stiefvater lässt sich in Dubai Implantate einsetzen Nein, Peter Klein hat sich keiner Schönheits-OP unterzogen! Der Mann von Iris Klein hat sich Zahn-Implantate setzen lassen. Und dafür ist er eigens nach Dubai geflogen. „Nicht ganz 4000 Euro“: Daniela Katzenbergers Stiefvater lässt sich in Dubai Implantate einsetzen „Jetzt lernen wir Amira kennen“: Amira Pocher genervt von Joachim Llambis Kritik bei „Let‘s Dance“ Nachdem Amira Pocher bei „Let‘s Dance“ in der vergangenen Woche harte Kritik einstecken musste, will sie es Joachim Llambi am 4. März endlich beweisen. Doch auch ihr Slowfox haut den Juror nicht um. Für Amira Pocher hagelt es erneut Kritik, die ihr sichtlich nah geht. „Jetzt lernen wir Amira kennen“: Amira Pocher genervt von Joachim Llambis Kritik bei „Let‘s Dance“

Verwendete Quellen: instagram.com/joelinakrbs