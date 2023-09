„Der Oli ist halt so wie der Oli ist“: So erklärt sich Mola Adebisi die Pocher-Trennung

Von: Melanie Habeck

Am Donnerstag gaben Amira und Oliver Pocher ihre Trennung bekannt. Moderator Mola Adebisi ist mit dem Ex-Paar befreundet und meint, die Gründe für das Liebes-Aus zu kennen.

Köln – Amira (30) und Oliver Pocher (45) waren sieben Jahre zusammen, 2019 krönten sie ihre Beziehung mit einer Hochzeit. Doch nun ist alles aus: Nachdem die beiden in ihrem Podcast zuletzt ganz offen über ihre Eheprobleme gesprochen hatten, folgte am Donnerstag die Trennungsmeldung. Mola Adebisi (50), der Oli bereits seit 25 Jahren kennt, hat in einem Interview jetzt über die möglichen Gründe der Liebespleite gesprochen.

Auseinander gelebt? Mola Adebisi ahnt, warum sich Amira und Oliver Pocher getrennt haben

Im Podcast „Die Pochers“ gab das Promi-Paar am Donnerstag seine Trennung bekannt. Dabei deutete Oliver Pocher bereits an, dass das Beziehungsende nicht von ihm aus ging. Trotzdem wollen er und Amira im Sinne ihrer gemeinsamen Söhne auch künftig an einem Strang ziehen. Mola Adebisi, der mit den TV-Stars befreundet ist, bestätigt in einem Interview nun, dass zwischen den beiden kein böses Blut fließe: „Kein Streit, kein Rosenkrieg, eigentlich müsste man den beiden eine Medaille geben und sagen: ‚Wenn man sich schon trennt, dann macht man das so, wie ihr das macht‘“, berichtet er im RTL-Gespräch.

Mola Adebisi hat auch eine Vermutung, wie es zu der Trennung von Amira und Oliver Pocher kam. „Ich sag‘ mal so, die Amira hat sich in den letzten Jahren entwickelt. Der Oli ist halt so wie der Oli ist – und das wird auch so bleiben. Aber die Amira hat sich vielleicht aus der Beziehung herausemanzipiert“, lautet die Einschätzung des 50-Jährigen. Seiner Meinung nach hätte sich das Paar in den vergangenen Jahren zunehmend auseinander entwickelt.

Die Frauen an Oliver Pochers Seite • 2000: Jessica Schwarz

• 2002 bis 2004: Annemarie Carpendale

• 2005 bis 2009: Monica Ivancan

• 2009 bis 2013: Alessandra Meyer-Wölden

• 2013 bis 2015: Sabine Lisicki

• 2016 bis 2023: Amira Pocher

Wie geht es mit Amira und Oliver Pocher weiter?

Darüber hinaus erläutert Mola Adebisi, dass Amira und Oliver Pocher zuletzt sehr mit ihren Rollen als Mama und Papa beschäftigt waren. „Meiner Meinung nach, ist dabei ein bisschen die Beziehung auf der Strecke geblieben“, berichtet der ehemalige VIVA-Moderator. Auch über die Zukunftspläne des Ex-Paares scheint der 50-Jährige gut informiert zu sein: Gegenüber RTL verrät er, dass Amira bereits eine neue Bleibe gefunden habe. Aus dem gemeinsamen Haus ziehe sie demnach zeitnah aus.

Mola Adebisi ist nicht der Erste, der sich zur Pocher-Trennung äußert: Auch Verena Kerth (42) hatte auf Instagram etwas zum Beziehungs-Aus von Amira und Oliver Pocher zu sagen. Verwendete Quellen: RTL