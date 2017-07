Erotikmodel Katja Krasavice: Gibt es Nackt-Bilder von ihr?

Katja Krasavice (21) aus Leipzig spielt bei Instagram und Twitter das Luder, gibt sich als Pornostar. Aber gibt es ein Bild, das sie ganz nackt zeigt?

Leipzig - Katja Krasavice ist der neue, digitale Erotikstar aus Deutschland. Sexy, laut und fast nackt. Das 20-jährige Erotikmodel aus dem sächsischen Leipzig nennt sich bei Instagram „Mrs.Bitch“ und hat alleine dort bereits über 1,1 Millionen Follower. Ihren Youtube-Channel haben über 880.000 Menschen aboniert. Ihr Markenzeichen: Ganz nah dran am Porno, aber nie ganz nackt. Doch ist das wirklich so?

Das ist das (fast) nackte Leben von Katja Krasavice

Geboren wurde Katrin Vogelova am 9.August 1996 in Tschechien. Die 21-jährige Katja Krasavice mit Körbchengröße DD wohnt heute in Leipzig. Dort veröffentlichte sie 2014 ihr erstes Video auf Youtube: „20 Dinge, die Frauen sagen, und was sie dann wirklich meinen.“ Damals nannte sich in Sachsen lebende Sexbombe noch „KatjenkaBaby“. Die 1,64 Meter dralle “Bitch“, die fast immer halb-nackt zu sehen ist, startete mit pinkfarbener Streifentapete, billigen High Heels und Barbei im Regal. Aus ihrem Teenie-Zimmer im Stadtteil Gohlis zeigte sich Katja von Beginn an stark geschminkt und mit blondierten Haaren. „Vor zwei paar Jahren habe ich mal einen Rap von mir bei Youtube reingestellt und das kam super an, obwohl ich überhaupt nicht singen kann – leider“, erklärte Katja 2014 der Bild.

+ So sah Katja Krasavice am Anfang ihrer Erotik-Karriere aus: Das war 2014. © Screenshot bild.de

„Dann habe ich meiner Mama zu Liebe gewartet, bis ich volljährig bin und mir eine richtige Kamera und Studio-Licht für mein Zimmer gekauft. Alles ging nun wahnsinnig schnell. Inzwischen werde ich sogar schon auf der Straße erkannt.“ Mittlerweile erreichen ihre sehr freizügigen und oft vulgären Videos teilweise bis zu zwei Millionen Menschen - pro Clip. Katja tänzelt in Halterlosen, Strapsen, im String oder in Overknees vor der Kamera, knutscht mit anderen Erotikmodels am Strand und schaffte es so immer wieder, die meist männlichen User zu begeistern.

Provokanteste Aktionen von Katja Krasavice: Aber noch nie nackt?

Katja Krasavice sorgte - wie es sich für einen provokanten Erotikstar gehört - bereits für einige Schlagzeilen. Ihr Nackt-Aktionen sorgten sogar im Ausland für Aufsehen. Hier die schmutzigsten Eskapaden von Katja:

Ende 2015 begann der eigentliche Hype um die Leipzigerin. Ihre Youtube-Videos wurden immer provokanter. Zuerst versuchte sie mit Pornodarstellerin Lucy Cat so viele Würstchen in den Mund zu stopfen, wie nur möglich.

+ Lucy Cat und Katja Krasavice (stopfen sich Würstchen in den Mund. © Screenshot Youtube Beide Erotikmodels waren aber nicht nackt zu sehen. Doch schon bald ging die gebürtige Tschechin dazu über, sie wesentlich provokanter zu kleiden. Ihre Videos ließen die Grenzen zur Pornografie immer weiter verschwimmen. Anfang des Jahres befriedigte sich die 21-Jährige dann live bei Snapchat. Provokant schrieb sie „Wer möchte mit mir ein Bad nehmen“ während sie unter der Wasseroberfläche Hand anlegte. Weltweite Bekanntheit erreichte die Blondine, die es immer schafft, sich nie ganz nackt zu zeigen, als ihr ein Flirt mit Italiens Fussball-Star Mario Balotelli nachgesagt wurde. Der Stürmer schrieb Katja bei Instagram an. Um was es dabei wirklich ging, wurde nie bekannt. Von nun an war Katja ein Star im Netz, die Sexbombe sammelte immer mehr Fans.

Diese Schönheitsoperationen hat Katja Krasavice machen lassen

„Oh mein Gott, wie scheiße sah ich vor meinen Schönheitsoperationen aus“, gesteht Katja ihren Fans bei Youtube. Sie erzählt in einem Video, welche Eingriffe sie bereits hat vornehmen lassen. „Ich habe mich von Kopf bis Fuß operieren lassen“, so Katja. Die Liste der bisherigen Eingriffe ist dennoch überschaubar:

Die Brüste wurden vergrößert auf Cup-Größe DD. Mit 15 Jahren wollte Katja immer große Brüste haben und pushte ihre Oberweite bis ans Limit.

Die Nase wurde verschönert. „Ich wollte einfach eine normale Nase“, sagt Katja.

Der Hintern von Katja ist nach eigenen Angaben echt. Anfang 2017 habe die 21-Jährige sechs Kilo zugenommen. Jetzt wirke der Po noch größer.

Im Juni 2017 ließ sich Katja ein Muttermal im Gesicht von Dr. med. Afschin Fatemi in München entfernen.

Die Lippen lässt sich der Instagram-Star regelmäßig aufspritzen.

Rätsel: Gibt es Nackt-Bilder von Katja Krasavice im Netz?

Katjas Fans fordern seit den ersten Clips im Netz: „Zeig uns endlich alles.“ Doch der Erotikstar, der bisher nur in der „Softporno“-Branche arbeitet, versteht es, die User bei der Stange zu halten.

Katja Krasavice war schon ohne jegliches Kleidungstück zu sehen, schaffte es aber immer, den Intimbereich oder die Brustwarzen zu verbergen.

Besonders provokante Bilder finden sich auf verschiedenen Seiten im Netz. Fans teilen sogar Foto-Sammlungen der Leipzigerin. Bei Google steigen seit 2016 die Suchanfragen nach Nacktfotos der blonden Sexbombe stark an. Kein Wunder: Über 1,1 Millionen Follower bei Instagram werden von der freizügigen Leipzigerin täglich geködert.

@katjakrasavice.mrsbitch #katjakrasavice Ein Beitrag geteilt von katja (@katja_mein_vorbild) am 26. Jun 2017 um 11:02 Uhr

Doch auch wenn es so wirkt: Pornografische Filme oder Aufnahmen von Katja Krasavice gibt es nicht. Auch Nacktfotos sind bisher nicht aufgetaucht. Wer Katja ganz nackt sehen will, muss sie also einfach treffen. Wobei das bei ihrer riesigen Fanbase nicht so einfach sein dürfte.

mk