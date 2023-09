Nach abgesagten Naddel-Auftritten: Andreas Ellermann bot Ex Patricia Blanco als Ersatz an

Von: Diane Kofer

Teilen

Nadja Abd el Farrag sollte mit Andreas Ellermann in Marion Pfaffs (Krümel) Lokal auf Mallorca auftreten, musste aber absagen. Jetzt bot Ellermann Ersatz an: seine Ex Patricia Blanco.

Update vom 7. September 2023: Hamburg/ Mallorca – Das Schlager-Duo Andreas Ellermann (58) und Nadja Abd el Farrag (58) wollte eigentlich auf Mallorca auftreten – genau genommen im Lokal von Marion Pfaff (52), auch bekannt als Krümel. Doch aufgrund von Panik-Attacken und schlechten Erinnerungen musste Naddel die Gigs absagen. Auch Millionär Ellermann bleibt mit der TV-Bekanntheit in Deutschland – das macht Krümel stinksauer. Sie hatte fest mit den Musikern geplant. Und jetzt kommt‘s noch besser, wie die Wirtin findet: Als Ersatz wollte der Unternehmer seine Ex Patricia Blanco (52) auf die Insel schicken.

Marion Pfaff (Krümel) ist stinksauer, dass Andreas Ellermann und Naddel ihren Auftritt bei ihr abgesagt haben. Als Ersatz wollte Ellermann ihr seine Ex Patricia Blanco vorbeischicken. © Imago/ Spot on Mallorca/ Andre Lenthe/ Future Image (Fotomontage)

„Ich bin sehr enttäuscht, so eine kurzfristige Absage ist nicht in Ordnung. Ich hatte mich sehr auf ein Wiedersehen mit Nadja gefreut. Sie sollte 3.000 Euro bekommen, das ist viel Geld für unseren Laden“, beschwert sich Marion Pfaff im Bild-Interview. Die Flyer für die Auftritte waren schon gedruckt und das Lokal hatte groß mit den Gästen geworben. Auch von Naddels Vorwürfen aus vergangenen Zeiten sei sie enttäuscht. „Ich bin schockiert über die Aussagen, dass damals nicht alles korrekt war. Alle Künstler von uns bekommen immer sofort ihr Geld, ich bin da megakorrekt. Eine Rechnung bleibt bei uns nie lange liegen. Ich fühle mich vor den Kopf gestoßen“, hält sie fest.

Nadja Abd el Farrag galt monatelang als verschwunden Im Frühjahr 2023 hatten sich Freunde der Moderatorin besorgt an die Öffentlichkeit gewandt – denn Naddel war wie vom Erdboden verschluckt. Rund vier Monate hatten ihre Bekannten kein Lebenszeichen von ihr erhalten. Kurz darauf tauchte die Sängerin aber wieder auf der Bildfläche auf. Andreas Ellermann hatte sich ihrer angenommen und unterstützt sie seither finanziell und bei ihrem Weg zurück in die Öffentlichkeit.

Dass Andreas Ellermann ihr nun aber seine Ex-Partnerin als Ersatz schicken wollte, davon ist Krümel mehr als schockiert. „Was soll ich mit Patricia Blanco?“, fragt sie sich enttäuscht. Die Tochter von Roberto Blanco (86) und ihr Ex hatten ebenfalls gemeinsam Musik gemacht – und noch ist die TV-Bekanntheit bei dem Unternehmer angestellt. „Patricia könnte auch die Gage behalten. Ich will Krümel auf keinen Fall hängenlassen. Nadja hat mir ihre Mallorca-Angst erst kurz vor dem Abflug gebeichtet, die Flüge waren bereits gebucht“, betont Andreas Ellermann.

Erstmeldung vom 6. September 2023: Hamburg – Millionär und Entertainer Andreas Ellermann (58) hat es sich zur Aufgabe gemacht, Nadja Abd el Farrag (58) auf ihrem Weg in ein „normales“ Leben zu unterstützen. Die Ex von Dieter Bohlen (69) hatte in der Vergangenheit mit Alkoholproblemen zu kämpfen, muss immer wieder finanzielle Notlagen überbrücken und leidet zudem unter den Symptomen ihrer ADHS-Erkrankung. Jetzt sollte „Naddel“ wieder wie in alten Zeiten auf Mallorca auftreten – doch die Shows musste sie wegen Angstzuständen absagen.

„Sie schafft es mental nicht“: Naddel muss alle Mallorca-Auftritte canceln

Andreas Ellermann und Nadja Abd el Farrag sind derzeit auf Schlager-Mission: Das Duo performt Cover-Songs und arbeitet an einer gemeinsamen Gesangskarriere. Nach einem ersten Auftritt beim „Schlagermove“ sollten mehrere Auftritte auf Mallorca den Höhepunkt des Sommers darstellen. Aber: Die Fans und Partygänger müssen auf der Insel auf die Musikerin verzichten. Wegen Panikattacken und bösen Erinnerungen an vergangene Erlebnisse kann Naddel nicht in den Flieger steigen.

Von „schön“ bis „Entstellt“: Deutsche Promis vor und nach ihren Schönheitsoperationen Fotostrecke ansehen

Gegenüber IPPEN.MEDIA erklärte Andreas Ellermann, der Ex-Partner von Patricia Blanco (52), warum Naddel nicht am Ballermann auftreten kann. „Angstzustände, Panik. Sie hat diese Auftritte vier Jahre dort gemacht – da sind wohl Sachen vorgefallen: viel Stress und Leute, die alkoholisiert in solchen Locations sind. Sie schafft es mental momentan nicht“, schilderte er. Vor allem die Nähe zum Publikum und die alkoholisierte Menge jagen der Sängerin, die selbst auf Alkohol verzichtet, Angst ein.

Doch warum haben Ellermann und Naddel die Jobs überhaupt angenommen? Im Gespräch mit Bild.de betonte die 58-Jährige nämlich, sie sei von Anfang an nicht begeistert gewesen – insbesondere von Auftritten im Kult-Lokal „Krümels Stadl“. „Es wurde mehrfach darum gebeten, dass sie das macht. Sie hatte schon Auftritte auf Mallorca, bei Krümel – war ein Publikumsmagnet. Daran sollte angeschlossen werden“, meint der Hamburger Unternehmer.

Zuletzt hätte er mit Naddel und ihren Auftritten gute Erfahrungen gemacht. „Wir hatten auch einen Auftritt in Berlin, aber da ist man abgeschirmt, da kommen die Zuschauer nicht so dicht an einen ran, dass man einen an der Jacke ziehen kann. Das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl.“

„Schreckliche Erinnerungen“: Das sagt Naddel selbst zu geplatzten Auftritten

Die Fernsehmoderatorin ist erleichtert, dass sie auf den Mallorca-Job verzichten kann. „Die ganzen schrecklichen Erinnerungen kommen jetzt wieder hoch. Ich mache da nicht mit. Wir verzichten auf Mallorca und treten im Inland auf“, äußerte sie gegenüber Bild. Andreas Ellermann fügte gegenüber IPPEN.MEDIA hinzu: Mit dem anstehenden Oktoberfest und Auftritten in seinem Einkaufszentrum seien sie derzeit sowieso gut ausgelastet.

Nadja Abd el Farrag und Andreas Ellermann wollten ihre Schlager-Karriere am Ballermann ankurbeln. Doch wegen Naddels mentaler Gesundheit mussten die Gigs abgesagt werden. © Imago/ Andre Lenthe, Future Image (Fotomontage)

Dass der 58-Jährige immer ein Auge auf seine Gesangspartnerin werfen muss, macht ihm nichts aus. Im Gegenteil: Naddel gebe auch einiges zurück. „Wir unterstützen uns gegenseitig. Mal bin ich nicht so gut drauf, mal sie nicht. Insofern sind wir da ein gutes Team“, hielt er fest. Die Fans sorgen sich immer wieder aufgrund Naddels Gewicht – sie erklärte bereits, warum sie immer so dünn aussieht. Verwendete Quellen: Anfrage IPPEN.MEDIA, Bild