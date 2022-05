„Erst durch die Medien mitbekommen“: Lorenz Büffel reagierte schockiert auf Mickie Krauses Krebserkrankung

Er reagierte schockiert: Lorenz Büffel erfuhr erst durch die Medien, dass Mickie Krause an Krebs erkrankte. Der Schlagerstar brauchte Zeit, um die Nachrichten zu verarbeiten.

Limburg an der Lahn – Schlagerstar Lorenz Büffel (42) freut sich riesig mit seinem Kollegen Mickie Krause (51), der nach seiner überstandenen Erkrankung an Blasenkrebs seit der Eröffnung des Megaparks am 8. Mai wieder auf der Ballermann-Bühne steht. Von der Krebsdiagnose seines guten Freundes hatte der Ballermannstar erst über die Medien erfahren, was bei ihm einen umso größeren Schock auslöste.



In einem Interview mit „Schlager.de“ sprach der „Johnny Däpp“-Hitmacher jetzt offen darüber, dass er sich zu dem Zeitpunkt, als sein Kollege seine Krebsdiagnose öffentlich machte, inmitten der Dreharbeiten für die Sat.1-Sendung „Club der guten Laune“ in Thailand befand und sein Smartphone nicht bei sich gehabt habe. Erst bei seiner Rückkehr habe er von der schockierenden Diagnose seines Kumpels erfahren – und das nicht von ihm persönlich, sondern erst über die Medien! Er verriet: „Ich hatte einen Monat kein Handy. Ich habe das dann erst so durch die ganzen Medien mitbekommen.”

Lorenz Büffel: Geschockt wegen Mickie Krauses Krebserkrankung

Der Megapark-Star erklärte weiter, dass er die Nachrichten über die Krebserkrankung seines Kollegen und engen Freundes erst einmal verarbeiten musste. Auch über den Moment, in dem er von der schockierenden Diagnose erfuhr, sprach er. Der Sänger habe die Diagnose seines Kumpels erst gar nicht wahrhaben wollen und reagierte auf die Neuigkeiten zunächst mit Schock. „Man denkt dann immer, jeder ist unkaputtbar und dann kommt die Nachricht. Ich saß da mit meiner Frau Emily zusammen und wir waren komplett schockiert von der Diagnose und ich habe Mickie dann sofort angerufen”, enthüllte der Entertainer.