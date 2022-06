Erst Mats Hummels, nun US-Superstar: Lisa-Marie Straube in Drakes Wohnung erwischt

Ist Lisa-Marie Straube etwa mit US-Rapper Drake zusammen? © Instagram/Lisa-Marie Straube & Imago

Schon länger munkeln die Fans, was wohl Lisa-Marie Straube mit Superstar Drake zu tun hat. Jetzt gibt es neue Erkenntnisse, die die Fans noch neugieriger machen.

Mit Adleraugen haben die Fans von Lisa-Marie Straube jetzt erkannt, dass sie sich nicht in ihrer gewohnten Umgebung in Deutschland aufhält. Schnell wird klar, dass die Influencerin sich in Toronto in einer ansehnlichen Villa befindet. Diese Villa gehört dem Mega-Star Drake. Das konnten die Fans anhand der Lampen erkennen, die im Hintergrund von Lisa-Maries Story zu sehen sind. Dieselben Lampen konnte man nämlich in einer Wohnungstour von Drake sehen.

Bereits vor ein paar Wochen wurden die Fans stutzig als sie bemerkten, dass der Rapper der Influencerin auf Instagram folgte. Durch die neuen Erkenntnisse brodelt die Gerüchteküche noch mehr. Lisa-Marie scheint es auf jeden Fall in der Stadt zu gefallen. In einer ihrer Storys postet sie: “Diese Stadt – ich will nicht gehen.“ Die Fans können jedoch nur spekulieren, denn geäußert hat sich keiner von den beiden zu den Gerüchten bisher.

Drakes Mega-Villa

Drakes zu Hause in Toronto kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Insgesamt ist es 4645 Quadratmeter groß. Das Schlafzimmer misst ganze 297 Quadratmeter. Außerdem hat die Villa eine riesen überdachte Terasse und einen NBA-Basketballplatz.