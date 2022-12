„Erstaunlich gut“: Antonia Hemmer sicher, dass Trennung von Patrick richtige Entscheidung war

Die Beziehung zwischen Antonia Hemmer und Patrick Romer hatte durch die letzte Staffel von SHDS viel negative Aufmerksamkeit erregt. Nun äußert sich Antonia zur Trennung. © Insta

Glück im Spiel, Pech in der Liebe: Das „Bauer sucht Frau“-Paar Antonia Hemmer (22) und Patrick Romer (27) ging als Gewinner aus der diesjährigen Staffel von „Sommerhaus der Stars“ hervor. Damit konnten beide die Siegprämie von 50.000 Euro mit nach Hause nehmen. Schon während der Ausstrahlung der Sendung hatten Fans und Sommerhaus-Mitstreiter die unschöne Beziehungsdynamik zwischen den beiden bemerkt. Mitte November war klar, dass sich das Paar getrennt hat.

Nun hat sich die Influencerin die Zeit für eine kleine Fragerunde auf ihrem Instagram-Profil genommen. Ihre Follower wollten vor allem wissen, wie es Antonia mittlerweile geht. Auf diese Frage antwortete sie scherzhaft, dass sie Anfang des Jahres wohl direkt wieder ins Bett gegangen wäre, wenn sie gewusst hätte, wie sich 2022 so für sie entwickeln würde. Dann fügte sie aber hinzu: „Nein, Spaß beiseite. Ich hatte Angst, nach der Trennung in ein Loch zu fallen. Aber mir geht‘s wirklich erstaunlich gut.“

Fans bewundern Antonias Glow-up

Wie die 22-Jährige weiter meint, zeigt ihr das, dass die Entscheidung richtig war. Viele von Antonias Followern wollen auch bemerkt haben, dass Antonia Hemmer nach ihrer Trennung von Bauer Patrick ein sogenanntes Glow-up durchmacht – soll heißen, sie blüht geradezu auf. So schreibt eine Nutzerin in einem Kommentar unter Antonias Grußbotschaft zum 2. Advent: „Wie aufrecht und selbstbewusst du da stehst, ohne Patrick an deiner Seite! Schön anzusehen!“

Und auch in der Fragerunde schreibt ein Fan: „Du hast so ein Glow-up bekommen, seit du getrennt bist!“ Antonias Antwort darauf lautete: „Das schreiben mir ungelogen 5-6 Leute pro Tag. Krass! Ist mir persönlich gar nicht aufgefallen, aber vielen Dank!“ Außerdem erklärte sie, dass sie es mit dem Daten eher langsam angehen lassen wolle, Patrick aber „nur das Beste“ bei seiner Suche nach einer neuen Partnerin wünsche.